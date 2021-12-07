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Один человек пострадал при хлопке газа в жилом доме под Новосибирском

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Один человек получил ожоги после хлопка газа с последующим возгоранием в многоквартирном доме в городе Тогучин Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник, 7 декабря.

По данным ведомства, сообщение о возгорании в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома поступило в 05:40 по местному времени (01:40 мск). Отмечается, что в течение 25 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение.

«По оперативной информации, из горящей квартиры жильцы дома спасли мужчину, его госпитализировали медики в центральную районную больницу с ожогами», — следует из материала.

Кроме того, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

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При этом источник в экстренных службах сообщил «Интерфаксу», что в горевшей квартире было обнаружено три 50-литровых газовых баллона.

«Баллоны целые. Вероятно, происходила утечка газа из баллонов, газ скопился и произошел хлопок газовоздушной смеси», — сказал собеседник агентства.

На происшествие всего реагировали 17 человек и пять единиц техники.

Ранее в понедельник при пожаре на проспекте Маршала Блюхера в Санкт-Петербурге погибли два человека. По словам очевидцев, мужчина погиб в однокомнатной квартире, а женщина выпала с 11-го этажа. Как отметил источник телеканала, хозяйкой выгоревшей квартиры является женщина, примерно 30-летнего возраста.

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