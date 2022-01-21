Проезд в общественном транспорте подорожает в Братске

Стоимость поездки в автобусах и троллейбусах Братска Иркутской области повысится на 1 рубль и составит 25 рублей с 1 февраля. Изменения коснутся всех городских и сезонных маршрутов, которые обслуживают муниципальные предприятия.

Председатель комитета промышленности и транспорта администрации Братска Юрий Бак пояснил, что причиной подорожания стали значительный рост цен на ГСМ, запчасти и комплектующие. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Братска.

Юрий Бак напомнил, что цена на маршрутах между районами и сезонных формируется из расчета по километражу маршрута, поэтому она различная — от 39 до 79 рублей.