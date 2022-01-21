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Швейцария заявила о готовности снова принять у себя саммит Россия–США

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Швейцария готова вновь принять у себя саммит России и Соединенных Штатов. Об этом в пятницу, 21 января, заявил президент страны Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Женеве.

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»
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«Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире», — сказал глава государства.

Ранее в этот день состоялись переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по гарантиям безопасности в Женеве. Они продлились полтора часа, сообщает телеканал «Звезда».

Стороны обсудили российские предложения по гарантиям безопасности, Минские соглашения, отношения России и НАТО и ряд других международных вопросов, передает RT.

Лавров заявил, что Россия в ходе встречи услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по гарантиям безопасности. Он также отметил, что читать документы, которые подготовил Госдепартамент относительно российской «дезинформации», невозможно.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Соединенные Штаты пообещали предоставить ответ на предложения России по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Перед встречей Блинкен заявлял, что не ожидает прорывов от переговоров с министром иностранных дел РФ. При этом глава Госдепартамента напомнил, что две стороны уже проводили переговоры по вопросам безопасности. Так, 10 января прошли консультации в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января — совещание Совета ОБСЕ в Вене.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предполагает, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей.

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