В Совфеде назвали провокацией поставки оружия Украине

Накачивание Украины оружием и обвинения в адрес России похожи на подготовку к масштабной провокации. Об этом заявил в пятницу, 21 января, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Сигналы о том, что идея решить силовым способом конфликт на Донбассе, поступают всё чаще и чаще, и потому нарастающая истерика на тему «вторжения России» очень похожа на медийную «артподготовку», которая призвана заранее представить действия Киева как «оборонительные», — написал политик в Facebook.

Косачев добавил, что «накачивание Украины оружием при параллельном муссировании темы «российской агрессии» — это очень похоже на подготовку к масштабной провокации».

Ранее в этот день стало известно, что в США сенаторы из Демократической и Республиканской партий внесли в конгресс законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. За день до этого министерство обороны Украины заявило, что страна на сегодняшний день получает военную помощь от международных партнеров в беспрецедентных объемах.

19 января сообщалось, что Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых ракет на случай «российского вторжения». Замминистра британской обороны Джеймс Хиппи отметил, что Украина якобы сталкивается с «экзистенциальной угрозой» со стороны России. По его словам, вторжение на Украину было бы «чрезвычайно глупым» решением.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал 18 января, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности. По его словам, «это чрезвычайно опасно».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.