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Эрдоган счел возможными телефонные переговоры с Путиным

Эрдоган не исключил вероятность телефонных переговоров с Путиным и визита в Москву
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что существует вероятность телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 21 января, рассказав, что не исключает возможности посетить Москву.

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«Любое развитие событий, ведущее к вторжению или войне, является серьезным нарушением мира в регионе. Турция не приемлет возникновения в этом регионе беспорядка. Мы можем быть посредниками для установления мира. У меня состоится визит на Украину, я также могу провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным или отправиться с визитом в Москву», — заявил Эрдоган.

Как отметил президент Турции, отношения Анкары и Москвы «продолжают весьма хорошо развиваться».

«У нас мирные отношения, которых не было в истории», — добавил президент республики.

Днем ранее Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского на своей территории. Турецкий лидер отметил, что огорчен сформировавшейся «атмосферой войны» между Москвой и Киевом. Он добавил, что встречу Путина и Зеленского можно организовать «с глазу на глаз, лицом к лицу».

При этом турецкий лидер не уточнил, когда может состояться визит российского лидера в республику.

19 января сообщалось, что Эрдоган планирует посетить Украину 3 февраля, в день 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.

В тот же день стало известно, что президентов России и Украины пригласили в Турцию для обсуждения и урегулирования разногласий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва будет только приветствовать, если турецкие партнеры смогут сподвигнуть Киев к выполнению Минских соглашений.

18 января Эрдоган назвал нереалистичным сценарий «вторжения» России на Украину. Также турецкий лидер добавил, что хотел бы обсудить эту тему с Путиным. В тот же день директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия стремится выстроить с Украиной добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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