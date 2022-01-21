Кива предсказал реакцию Зеленского в случае гипотетической войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поспешит покинуть территорию страны, если начнутся боевые действия с Россией. Об этом в пятницу, 21 января, написал в Telegram депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Он считает, что руководство страны не будет защищать государство, если произойдет гипотетический конфликт с Москвой.

«Знаю точно, что [люди] у власти, приведшие страну к ситуации с угрозой начала войны, точно останутся в стороне или первым удобным самолетом покинут ее пределы со своими семьями», — высказался Кива.

Парламентарий уточнил, что украинцы вряд ли найдут стимулы для участия в боевых действиях. Он посетовал на то, что землю давно продали, поэтому отдавать жизнь не за что.

В последние месяцы Киев и западные политики утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». 23 декабря агентство Bloomberg сообщило, что Российская Федерация «продолжает наращивать военные силы» рядом с Украиной, стягивая в регион всё больше военной техники. 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».