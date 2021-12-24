Bloomberg сообщило о наращивании российских войск на границе с Украиной

Российская Федерация «продолжает наращивать военные силы» рядом с Украиной, стягивая в регион всё больше военной техники. Об этом 23 декабря сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, по данным Совета безопасности и обороны Украины (СНБО), в настоящее время Россия якобы сосредоточила 122 тыс. военнослужащих в пределах 200 км от границы. В публикации агентства при этом используется спутниковый снимок, сделанный 1 ноября.

Ранее США и их европейские союзники предупредили Россию о серьезных последствиях, если она нападет на страну.

В публикации уточняется, что Россия при необходимости в кратчайшие сроки сможет доставить к украинской границе подкрепление.

Как добавляет «Газета.Ru», ранее в декабре руководитель пресс-службы американского государственного департамента Нед Прайс заявил, что Белый дом продолжает призывать Россию отвести военных от российско-украинской границы.

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать — такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», — указал глава государства.

В последнее время западные СМИ все чаще заявляют о якобы имеющихся планах нападения России на Украину. При этом российская сторона многократно опровергала данные домыслы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения СМИ вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».