США пригрозили созвать СБ ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты будут готовы созвать Совет Безопасности ООН в случае эскалации ситуации вокруг Украины, заявила в четверг, 20 января, американский постпред при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

«Когда время придет, мы будем готовы внести [этот вопрос] в Совет Безопасности», — ответила она на вопрос о возможности проведения заседания.

По словам Томас-Гринфилд, США на регулярной основе взаимодействуют с государствами-членами в Совете Безопасности по вопросу ситуации вокруг Украины.

Ранее в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече выразили готовность принять меры против России в случае «эскалации агрессии» на границе с Украиной.

16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

До этого, 14 января, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США есть свидетельства якобы подготовки РФ предлога для вторжения на Украину. Кирби отметил, что речь идет о «группе оперативников, которые готовятся провести операцию под чужим флагом».

Лавров заявил в тот же день, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

25 декабря Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» РФ делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.