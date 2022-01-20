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Постпред РФ при ЕС назвал встречу с НАТО исключением

Чижов: встреча в Брюсселе была исключением, а не возобновлением Совета РФ-НАТО
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Встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе была скорее исключением, чем полноценным возобновлением заседаний Совета РФ–НАТО. Об этом в четверг, 20 января, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, с НАТО не было позитивной повестки дня. Постпред не видит смысла встречаться, чтобы «что-то слушать про Украину».

«Для этого Совет Россия–НАТО нам не нужен», — сказал Чижов.

Постпред также отметил, что ЕС сам изолировал себя от переговоров по безопасности, заблокировав диалог с РФ.

«Но ведь ЕС сам себя фактически изолировал от этого, заблокировав развитие диалогов с Россией по многим вопросам, включая вопросы безопасности. Так что тут удивляться не приходится», — добавил он.

Ранее в этот день глава программы «Международный порядок и демократия» Германского совета по международным отношениям Стефан Майстер в беседе с «Известиями» указал на то, что оснований для достижения компромисса между Россией и США по гарантиям безопасности во время переговоров в Женеве нет.

При этом накануне руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что на встрече главы МИД РФ и госсекретаря США Энтони Блинкена в Женеве может произойти прорыв в переговорах по гарантиям безопасности. Также он выразил надежду на здравый смысл американской стороны и прагматизм американских коллег.

18 января НАТО призвало союзников и Россию продолжить переговоры по безопасности. В ходе заседаний предлагается обсудить Украину и общие проблемы. По словам генсека, НАТО готово к брифингам с РФ по военным учениям. Альянс также открыт к обсуждению сокращения угроз от ядерных и ракетных систем.

13 января в Брюсселе состоялась встреча Совета Россия–НАТО. Отмечалось, что ключевой целью российской стороны было донести до стран альянса неправомерность дальнейшей экспансии НАТО на восток.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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