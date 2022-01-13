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В Брюсселе состоялась встреча Совета Россия-НАТО

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Заседание Совета Россия–НАТО, проходившее в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, завершилось 12 января. Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск) и продлились дольше запланированного времени, более четырех часов.

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Делегацию РФ возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Ключевой целью российской стороны было донести до стран альянса неправомерность дальнейшей экспансии НАТО на Восток.

В состав делегации РФ вошли представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел. От альянса председательствовал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В переговорах также участвовали представители 30 стран — членов НАТО.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции после заседания Совета РФ–НАТО заявил, что Россия обозначила Североатлантическому альянсу контрмеры, которые она предпримет, если возникнет угроза ее безопасности.

Он также отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». По его словам, у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, при этом разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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