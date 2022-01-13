В Брюсселе состоялась встреча Совета Россия-НАТО

Заседание Совета Россия–НАТО, проходившее в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, завершилось 12 января. Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск) и продлились дольше запланированного времени, более четырех часов.

Делегацию РФ возглавлял замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Ключевой целью российской стороны было донести до стран альянса неправомерность дальнейшей экспансии НАТО на Восток.

В состав делегации РФ вошли представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел. От альянса председательствовал генеральный секретарь Йенс Столтенберг. В переговорах также участвовали представители 30 стран — членов НАТО.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции после заседания Совета РФ–НАТО заявил, что Россия обозначила Североатлантическому альянсу контрмеры, которые она предпримет, если возникнет угроза ее безопасности.

Он также отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». По его словам, у России и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня, при этом разговор двух сторон получился откровенный, прямым и насыщенным, а также выявил много расхождений.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.