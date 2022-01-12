Грушко заявил НАТО о контрмерах РФ в случае угрозы ее безопасности

Россия обозначила Североатлантическому альянсу контрмеры, которые она предпримет, если возникнет угроза ее безопасности. Об этом в среду, 12 января, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции после заседания Совета РФ-НАТО.

«У нас есть весь набор военно- технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем — если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств», — отметил дипломат.

Кроме того, Грушко отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». По его словам, «под это выделяются колоссальные ресурсы, не скрывается, что это главное предназначение альянса, и сам этот факт разрушающе действует на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах».

Глава делегации США Уэнди Шерман, в свою очередь, заявила, что ряд ключевых предложений России по безопасности является неприемлемым. Она добавила: представители Вашингтона на встрече с российской делегацией сообщили Москве, что не собираются закрывать двери НАТО. По ее словам, участвовать в альянсе — выбор каждого государства-участника, а не вынужденный шаг.

В среду в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия–НАТО. Встреча состоялась в штаб-квартире Североатлантического альянса. Начались переговоры в 10 часов утра по местному времени (12:00 мск). Заседание длилось дольше запланированного — больше четырех часов.

В состав российской межведомственной делегации вошли представители Минобороны и МИД РФ. Со стороны альянса председательствовал генсек Йенс Столтенберг. Также в заседании приняли участие представители 30 стран — членов НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.