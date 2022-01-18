НАТО призвало союзников и Россию продолжить переговоры по безопасности

Йенс Столтенберг заявил, что НАТО приглашает Россию на ряд совместных заседаний. В совещаниях также должны принять участие все страны Североатлантического альянса, передает телеканал «Известия». В ходе заседаний предлагается обсудить Украину и общие проблемы. По словам генсека, НАТО готово к брифингам с РФ по военным учениям. Альянс также открыт к обсуждению сокращения угроз от ядерных и ракетных систем.

12 января Россия и НАТО провели переговоры. Москва представила проекты по гарантиям безопасности. Наша страна до сих пор не получила ответа от НАТО.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.