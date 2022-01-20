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Петрозаводску выделят еще порядка 30 млн рублей на уборку снега

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Петрозаводск получит дополнительно 27 млн рублей на уборку улиц от снега. Деньги поступят из резервного фонда Карелии. Об этом ИА FlashNord рассказали в городской администрации.

Глава республики Артур Парфенчиков провел встречу с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским на полигоне, куда коммунальные службы свозят снег из города. Территория не вмещает все объемы снега, привезенного сюда за нынешнюю зиму. Из Петрозаводска с начала сезона вывезли 40 тыс. т снега, сообщает агентство.

Любарский рассказал, что в этом году на работы по вывозу снега удалось выделить из городского бюджета 25 млн рублей. Однако этого оказалось недостаточно. Глава республики согласился сделать дополнительные выплаты.

Сам Парфенчиков рассказал, что меняется процесс организации уборки Петрозаводска. На улицы столицы республики должно вернуться государственное предприятие. На укрепление материально-технической базы Кондопожского ДРСУ выделят 126 млн рублей.

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