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Знаковое имя: ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»

Почему служба усмотрела в его действиях недобросовестную конкуренцию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Знаковое имя: ФАС возбудила дело против проекта «Росконтроль»
2022-01-20 15:47:10">
2022-01-20 15:47:10
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компаний, которые входят в проект «Росконтроль». Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке, информацию подтвердили в службе. Почти 10 лет проект рассказывает об исследованиях потребительских товаров. Поводом к разбирательству послужило заявление «Объединения потребителей России», которое наряду с правительством РФ входит в число учредителей «Роскачества». Речь идет о возможном нарушении закона о конкуренции. «Росконтроль» с 2020 года использует одноименный знак качества. Потребители могут подумать, что продукцию оценил государственный регулятор, хотя это не так. ФАС усмотрела в этом признаки недобросовестной конкуренции. Служба потребовала, чтобы организация убрала из названия элемент «рос-», который создает такую ассоциацию.

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Еще один знак качества

В конце 2021 года ФАС возбудила дело против компаний, которые входят в проект «Росконтроль». Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке, в ФАС подтвердили эту информацию. Проект почти 10 лет специализируется на проверке качества потребительских товаров. Дело связано с возможным нарушением ст. 14.2 закона о защите конкуренции — недобросовестными действиями, которые вводят потребителей в заблуждение.

Как рассказали в ФАС, в службу поступило заявление от «Объединения потребителей России», где было сказано, что изготовитель молочной продукции «Чистая линия» нарушает законодательство и недобросовестно конкурирует. Дело в том, что на упаковке своих товаров компания использует знак качества от системы независимого контроля качества, на котором написано «Росконтроль».

В ФАС уточнили: служба рассмотрела эти данные и выяснила, что речь идет о добровольной системе оценки товаров. Проект на своем знаке качества использует обозначения «Росконтроль» и «Контроль качества». Его выдает Национальный институт экспертизы и контроля качества. В своем названии система использует элемент «рос-», который вызывает у потребителей ассоциацию с государственной структурой, хотя государство не участвует в деятельности проекта, указали в ФАС.

Знаковое имя
лаборатория
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Антимонопольная служба усмотрела признаки недобросовестной конкуренции в использовании такой приставки. Название системы «Росконтроль» и ее знака качества может вводить потребителей в заблуждение плюс создавать конкурентные преимущества на рынке добровольных систем сертификации, считают в ведомстве. Ведь другие компании не используют подобные элементы в своем названии, а значит, не получают преимуществ. Более того, потребители могут воспринять действия проекта как то, что именно государство осуществляет надзор в сфере защиты прав потребителей, добавили в ФАС.

В июле служба направила в «Росконтроль» предупреждение с требованием убрать элемент «рос-» из названия. Но его проигнорировали, отметили в ФАС. Поэтому было возбуждено дело против трех компаний, которые работают над проектом: АНО «Национальный институт экспертизы и контроля качества», РОО ЗПП «Союз потребителей Р.О.С.Контроль» (создатель системы независимого контроля качества), АО «Агентство «РК-Медиа» (администратор интернет-сайта «Росконтроль»).

Председатель «Объединения потребителей России» Алексей Корягин сказал «Известиям», что не направлял в ФАС заявлений в отношении «Росконтроля». Одновременно ОПР не считает возможным комментировать рассматриваемые контрольными (надзорными) органами и судебными инстанциями дела, решения по которым еще не вступили в законную силу, добавил он.

В «Чистой линии» на запрос «Известий» не ответили.

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Согласие Минюста

В пресс-службе Национального института экспертизы и контроля качества сказали «Известиям», что неоднократно получали запросы от ФАС.

— И на все были даны исчерпывающие ответы, — добавили в организации.

Там подчеркнули, что общественная организация «Объединение потребителей России» является учредителем АНО «Роскачество». Поэтому в институте полагают, что их активность — «не что иное, как попытка оказать давление на нашу организацию». Также там сказали, что сотрудников структуры пригласили на комиссию в ФАС, но не уточнили, будут ли переименовывать систему качества или знак качества.

В Национальном институте экспертизы... подчеркнули, что система независимого контроля качества — это свод правил и нормативов проведения экспертизы потребительских товаров. Результаты этих исследований можно увидеть, отсканировав QR-код на знаке системы, который расположен на товаре. Представитель института сказал, что «приставки «рос-» в названии организации мы не используем, компании «Росконтроль» не существует ни в каком виде». Соответственно, никаких попыток ввести потребителей в заблуждение нет, уверены там.

— Законодательство регулирует использование официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также производных от этих слов. Просто так использовать приставку «рос-» частные компании не могут, для этого нужно обязательное разрешение Министерства юстиции, — не согласен с доводами организации управляющий партнер Novator Legal Group, адвокат Вячеслав Косаков. — Не любая компания может получить такое разрешение. Для этого необходимо подпадать под определенные критерии, например иметь филиалы или представительства более чем в половине субъектов РФ.

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Минюст
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Использовать сокращение «рос-» и другие производные от «Россия» в названиях организаций без разрешения Минюста нельзя — это вводит потребителей в заблуждение, — сказали в пресс-службе Роскачества. — Роскачество учреждено распоряжением правительства, в том числе для проведения веерных исследований качества товаров и донесения информации до потребителей о результатах такого мониторинга.

Также организация проводит исследования за счет федерального бюджета, уточнили в ней. Тогда как анализ, который делают другие участники рынка, может вызывать вопросы: кто за них платит, насколько они независимы.

Действия проекта могут быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция в форме введения в заблуждение, сказала «Известиям» ведущий юрист МКА «Князев и партнеры» Екатерина Усачева. Санкции для юридических лиц по этой статье — штраф до 500 тыс. рублей.

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