Закатали сделку: ФАС пресекла монополию на рынке цемента
ФАС пресекла возникновение монополии на рынке цемента. Ведомство отказало компаниям «Актуальные инвестиции» и «Новоросцемент», подконтрольным миллиардеру Льву Кветному, в приобретении «Атакайцемента» (принадлежит банку «Траст», ранее был в собственности «Интеко»). Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольной службе. Сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке цемента. Если бы ходатайство было одобрено, совокупная доля компаний на рынке в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах превысила бы 50%.
Не согласовали
ФАС отказала компаниям «Актуальные инвестиции» и «Новоросцемент» в приобретении «Атакайцемента», сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. По мнению ведомства, осуществление сделки может привести к ограничению конкуренции на рынке цемента, пояснили там.
По данным СПАРК, миллиардер Лев Кветной является членом совета директоров «Новоросцемента» и совладельцем компании «Актуальные инвестиции». «Известия» направили запрос в «Новоросцемент». «Атакайцемент» ранее входил в ГК «Интеко», сейчас находится в залоге у банка «Траст».
В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» «Известиям» сообщили, что деятельность банка «направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и затем реализации на открытых аукционах по максимальной цене». Завод «Атакайцемент» сейчас выставлен на открытый аукцион, принять участие в котором может каждый заинтересованный инвестор, сказали там.
Цементный завод «Атакайцемент»
— АО «Актуальные инвестиции», ОАО «Новоросцемент» и хозяйствующие субъекты, входящие с ними в одну группу лиц, являются одними из крупнейших производителей цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — сказали в ФАС.
Анализ состояния конкуренции на рынке общестроительного цемента показал, что в случае совершения заявленной в ходатайстве сделки совокупная доля группы лиц «Актуальные инвестиции», «Новоросцемент» и «Атакайцемент» на рынке в этих федеральных округах превысит 50% при расчете как по показателю реализации, так и по показателю производственных мощностей, подчеркнули в антимонопольной службе.
Карьер по добыче мергеля, природного цементного сырья, ОАО «Новоросцемент»
— Осуществление сделки приведет к получению АО «Актуальные инвестиции» и ОАО «НЦ» возможности в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, что при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции, — считают в ФАС.
Опасный процесс
Причиной отказа стала возможность возникновения доминирующего положения участника рынка цемента в ЮФО и СКФО, сказала член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова. По ее словам, наиболее вероятными негативными последствиями для рынка, которые могли бы возникнуть в случае согласования сделки ФАС, было бы установление монопольно высоких (или монопольно низких) цен, навязывание невыгодных условий контрагентам (товары в нагрузку, иные условия и сроки оплаты).
Монополизм в любой отрасли действительно представляет риск неоправданного роста цен за счет снижения конкуренции, согласен президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое Александр Ручьев.
— Что касается стоимости цемента, то этот вид стройматериалов, в отличие от многих других позиций (как, например, арматура или древесина), подорожал в этом году не так сильно. На протяжении первой половины года и в начале второй цены росли невысокими темпами и лишь в октябре подросли за счет нехватки предложения, — рассказал он.
Цех упаковки и отгрузки цемента ОАО «Новоросцемент»
В ряде регионов некоторые заводы закрылись на ремонт и не смогли удовлетворить возрастающий спрос, на рынке возник дефицит цемента, отметил Александр Ручьев. В итоге за последний год стоимость цемента в среднем увеличилась на 10–12%. Более всего цемент подорожал в Сибири — на 13%, отметил он.
Высокие объемы строительства в России на фоне слабо развитой ресурсной базы и без монополизации рынка приводят к сезонным скачкам цен на основные строительные материалы, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.
Монополизация же рынка — опасный процесс, поскольку производитель может регулировать свою ценовую политику, в том числе управляя объемом предложения на рынке, добавил он. Любые меры по сдерживанию роста цен на жилье будут малоэффективными без развития конкурентного рынка производителей строительных материалов, полагает эксперт.