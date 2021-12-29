Закатали сделку: ФАС пресекла монополию на рынке цемента

ФАС пресекла возникновение монополии на рынке цемента . Ведомство отказало компаниям «Актуальные инвестиции» и «Новоросцемент», подконтрольным миллиардеру Льву Кветному, в приобретении «Атакайцемента» (принадлежит банку «Траст», ранее был в собственности «Интеко»). Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольной службе. Сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке цемента. Если бы ходатайство было одобрено, совокупная доля компаний на рынке в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах превысила бы 50%.

Не согласовали

ФАС отказала компаниям «Актуальные инвестиции» и «Новоросцемент» в приобретении «Атакайцемента», сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. По мнению ведомства, осуществление сделки может привести к ограничению конкуренции на рынке цемента , пояснили там.

По данным СПАРК, миллиардер Лев Кветной является членом совета директоров «Новоросцемента» и совладельцем компании «Актуальные инвестиции». «Известия» направили запрос в «Новоросцемент». «Атакайцемент» ранее входил в ГК «Интеко», сейчас находится в залоге у банка «Траст».

В пресс-службе банка непрофильных активов «Траст» «Известиям» сообщили, что деятельность банка «направлена на эффективное управление активами с целью их оздоровления, повышения рыночной стоимости и затем реализации на открытых аукционах по максимальной цене». Завод «Атакайцемент» сейчас выставлен на открытый аукцион, принять участие в котором может каждый заинтересованный инвестор , сказали там.

Закатали сделку Цементный завод «Атакайцемент» Фото: atakay-cement.ru

Справка «Известий» «Атакайцемент» — один из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе, занимает 10% рынка Краснодарского края. Это модернизированное производство, работающее по современному и экологичному сухому способу. Проектная мощность предприятия — 450 тыс. т цемента в год, выручка за первое полугодие 2021-го составила 1,7 млрд рублей, рентабельность EBIDTA — 35%. У завода есть собственное месторождение цементных мергелей с запасами 21,9 млн т, имеется лицензия на пользование ими до 2031 года. Начальная цена актива — 4,3 млрд рублей, рассказали в банке «Траст».

— АО «Актуальные инвестиции», ОАО «Новоросцемент» и хозяйствующие субъекты, входящие с ними в одну группу лиц, являются одними из крупнейших производителей цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, — сказали в ФАС.

Анализ состояния конкуренции на рынке общестроительного цемента показал, что в случае совершения заявленной в ходатайстве сделки совокупная доля группы лиц «Актуальные инвестиции», «Новоросцемент» и «Атакайцемент» на рынке в этих федеральных округах превысит 50% при расчете как по показателю реализации, так и по показателю производственных мощностей , подчеркнули в антимонопольной службе.

Закатали сделку Карьер по добыче мергеля, природного цементного сырья, ОАО «Новоросцемент» Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

— Осуществление сделки приведет к получению АО «Актуальные инвестиции» и ОАО «НЦ» возможности в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, что при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции, — считают в ФАС.

Опасный процесс

Причиной отказа стала возможность возникновения доминирующего положения участника рынка цемента в ЮФО и СКФО, сказала член генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, партнер BGP Litigation Ирина Акимова. По ее словам, наиболее вероятными негативными последствиями для рынка, которые могли бы возникнуть в случае согласования сделки ФАС, было бы установление монопольно высоких (или монопольно низких) цен, навязывание невыгодных условий контрагентам (товары в нагрузку, иные условия и сроки оплаты).

Монополизм в любой отрасли действительно представляет риск неоправданного роста цен за счет снижения конкуренции , согласен президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам развития индустрии строительных материалов, технологий и промышленного строительства общественного совета при Минстрое Александр Ручьев.

— Что касается стоимости цемента, то этот вид стройматериалов, в отличие от многих других позиций (как, например, арматура или древесина), подорожал в этом году не так сильно. На протяжении первой половины года и в начале второй цены росли невысокими темпами и лишь в октябре подросли за счет нехватки предложения, — рассказал он.

Закатали сделку Цех упаковки и отгрузки цемента ОАО «Новоросцемент» Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

В ряде регионов некоторые заводы закрылись на ремонт и не смогли удовлетворить возрастающий спрос, на рынке возник дефицит цемента, отметил Александр Ручьев. В итоге за последний год стоимость цемента в среднем увеличилась на 10–12% . Более всего цемент подорожал в Сибири — на 13%, отметил он.

Высокие объемы строительства в России на фоне слабо развитой ресурсной базы и без монополизации рынка приводят к сезонным скачкам цен на основные строительные материалы, отметил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.