Не хмурь брони: Booking выполнила требования ФАС об отмене паритета цен

Гостиницы смогут устанавливать более низкий прайс на свои услуги независимо от Booking. Компания выполнила требование ФАС об отмене паритета цен, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. В декабре 2020 года ведомство пришло к выводу, что Booking.com злоупотребляет своим доминирующим положением. В частности, навязывает российским гостиницам условия договоров, которые требуют от них соблюдения паритета цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж. Отельеры не могли нигде, даже на собственном сайте, установить цены ниже, чем на Booking. Компания пыталась оспорить решение российских судов, но безрезультатно. В агрегаторе «Известиям» сообщили, что разочарованы решением, но соблюдение законов России — его приоритет. Теперь отели получат возможность подходить индивидуально к своим каналам продаж, развивать маркетинг, что положительно скажется на качестве услуг, при этом может снизиться лояльность граждан к сервису, говорят эксперты.

Без границ

Booking выполнила требование ФАС об отмене паритета цен — компания перестала ограничивать российские отели в праве предлагать услуги дешевле в других каналах продаж. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

— Нидерландская компания сообщила антимонопольной службе об исполнении предписания. Booking.com B.V. внесла изменения в общие условия предоставления услуг и привилегированную программу и прекратила применять к российским гостиницам паритет цен и номеров , — сказали в ФАС.

В декабре 2020 года ведомство завершило рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking, возбужденного в результате обращения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». ФАС пришла к выводу, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке продвижения гостиничного продукта. Booking навязывала гостиницам, отелям и хостелам условия договора, который предусматривал обязательное предоставление и соблюдение паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей , напомнили в ФАС.

Гостиницы не могли установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на booking.com . Также они были ограничены в возможности свободно предоставлять свои услуги на других сайтах, добавили в антимонопольной службе. Такие условия о паритете приводят или могут приводить к ограничению конкуренции на рынке и ущемлению интересов отелей, добавили в ведомстве.

ФАС выдала компании предписание о прекращении применения паритета цен и номеров. Компания пыталась обжаловать решение, но в ноябре 2021-го Девятый арбитражный апелляционный суд города Москвы признал законными решение и предписание антимонопольной службы.

Также ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей . Пока компания оспаривает санкции, уточнили в ведомстве.

— Мы были разочарованы решением суда, но, как ответственная компания, считаем своим приоритетом соблюдение всех применимых законов и постановлений в России, как мы стараемся делать во всех странах, в которых работаем , — сказали «Известиям» в Booking.

Не хмурь брони_1 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Также в компании уточнили, что теперь пункт договоров с отелями, касающийся соблюдения паритета цен, недействителен.

Агрегатор действительно выполнил свои обязательства перед отельерами, подтвердил «Известиям» вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Однако паритет цен остался у других участников рынка, добавил он.

— На наш взгляд, было бы логично убрать паритет цен у всех участников туристического ранка — онлайн-тревел-агентств, как это сделано уже на законодательном уровне в четырех европейских странах — во Франции, Италии, Австрии и Бельгии , — считает Алексей Кожевников.

Свобода выбора

Booking использует паритет цен, для того чтобы отели не могли бесплатно пользоваться всеми услугами платформы, а затем намеренно указывать неравные и более высокие цены на сайте агрегатора и мотивировать клиентов бронировать номера напрямую , сказали в компании.

— Мы предоставляем нашим партнерам обширные маркетинговые услуги, рекламируя их средства размещения. Важно помнить, что партнеры по размещению платят за наши рекламные услуги только тогда, когда они приносят им гарантированный доход, то есть когда клиент, которого мы нашли для них, осуществляет бронирование, — отметили в агрегаторе.

Как уточнил основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич, комиссия агрегатора за бронирование номеров составляет 15–18% от стоимости размещения.

— Отмена паритета — это справедливое решение: несмотря на условия о паритете цен, у Booking существует программа лояльности Genius, которая позволяет их постоянным клиентам получать более выгодные цены, — сказала коммерческий директор Docklands development (владеет в том числе сетью апарт-отелей Docklands) Екатерина Запорожченко.

Не хмурь брони_2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С принятием решения ФАС отели и агрегатор окажутся в равных конкурентных условиях , полагает Екатерина Запорожченко. По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, гостиницы смогут привлекать постояльцев самостоятельно , предлагая более выгодные варианты. В перспективе их выручка и прибыль, вероятно, вырастут, а обороты ресурса по бронированию отелей в России снизятся , считает он.

— Российский гостиничный сектор получает более привилегированные условия, чем международный сервис бронирования. Это выгодно и сектору гостеприимства, и туристической отрасли страны, — считает Артем Деев.

Впрочем, по мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадима Прасова, вряд ли на российском гостиничном рынке произойдут глобальные изменения. Но отелям станет легче: сегодня они зачастую невольно страдают от санкций агрегатора, когда другие платформы снижают цены на их услуги за счет своей комиссии. Так, Booking спускает гостиницу вниз в поисковой выдаче за нарушение паритета, хотя отельер даже не знает о нем, рассказал Вадим Прасов.

Эксперт согласен с позицией «Опоры России» насчет того, что паритет нужно отменить для всех агрегаторов. Российский гостиничный рынок станет более цивилизованным, повторив путь других развитых стран, пояснил он.

Не хмурь брони_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— У отелей появится возможность выбора индивидуального подхода к каждому интернет-ресурсу. Это будет способствовать развитию современного гостиничного менеджмента в РФ, что, в свою очередь, приведет к росту качества услуг, — считает Станислав Ивашкевич.

С другой стороны, есть риск, что снизится лояльность пользователей к Booking, полагает он. А по мнению создателя инвестиционной компании Klopenko Group Егора Клопенко, решение, напротив, даже поможет агрегатору расширить свой бизнес в России, поскольку его основное конкурентное преимущество — это не стоимость, а максимально широкий выбор и удобство сервиса. Теперь компания сможет предложить клиентам больший выбор — многие отели отказывались работать с сервисом именно из-за ценовой политики, пояснил эксперт.