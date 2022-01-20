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В Кремле собщили о риске возобновления гражданской войны на Украине

Песков заявил, что при отключении РФ от SWIFT на Украине может начаться новая гражданская война
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Слова об отключении РФ от межбанковской системы платежей SWIFT опасны, так как могут возобновить гражданскую войну на Украине со стороны киевских властей. Об этом в четверг, 20 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Заявления об отключении России от системы SWIFT могут вселять ошибочные надежды некоторым представителям украинского руководства, которые могут начать заново гражданскую войну в своей стране», — заявил журналиста Песков.

17 января представитель Совета национальной безопасности Белого дома заявил, что власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу введения санкций в отношении России на случай ее «вторжения на Украину», в том числе отключение от SWIFT.

При этом газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT. По данным собеседников издания, в настоящее время обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

По словам Пескова, планы отключить Россию от системы SWIFT высказывались и раньше, однако они не были осуществлены.

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны к любым санкциям Запада. Он отметил, что Россия готова «к любому развитию событий и в сфере экономики».

13 января глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не пугают новые возможные санкции. По словам Грефа, Сбербанк готов ко всем вариантам событий. В этот же день стало известно, что США определили набор санкций против России и их могут незамедлительно ввести в случае эскалации напряженности вокруг Украины.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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