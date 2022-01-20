Источник подтвердил задержание экс-заместителя главного следователя Хакасии
Бывший первый заместитель руководителя управления СК РФ по Хакасии Вячеслав Павин 19 января задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил источник «Известий».
При этом уголовное дело в отношении мужчины пока не возбуждено.
По данным источника, Павин был задержан в ночь на 20 января.
«Это не связано с деятельностью в органах и его работой в СК. Сейчас он находится в Следственном комитете», — сказал собеседник.
Официальных комментариев по данному делу пока не поступало.
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