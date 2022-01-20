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В Киев прибыл восьмой за три дня британский самолет с оружием

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На аэродром Борисполь под Киевом прибыл британский тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III, это восьмой по счету за три дня рейс на Украину. Об этом стало известно 19 января из данных западных авиаресурсов.

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Отмечается, что в среду около 22:15 (23:15 мск) борт ZZ171 вылетел с военно-воздушной базы Брайз Нортон в Англии.

По данным издания The Drive, каждый самолет C-17A Globemaster III может перевозить до 77,5 тонн груза мог доставить на Украину минимум 24 поддона с закрепленными на каждом из них девятью противотанковыми комплексами.

Ранее в этот день замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи подтвердил, что власти Великобритании поставили несколько тысяч противотанковых управляемых ракет на Украину.

Во вторник, 18 января, украинский журнал «Фокус» сообщал о том, что Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением. Отмечалось, что два самолета с оружием из Лондона были направлены 17 января, на следующий день последний самолет доставил противотанковое оружие, предположительно, противотанковые комплексы NLAW.

По информации издания «Цензор.нет», ракета NLAW предназначена для коротких дистанций, которая поражает цель по технологии «выстрелил и забыл».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что отправка британского оружия на Украину не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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