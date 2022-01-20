Кто в мешке: домашних питомцев включат в закон о маркировке

Кошек, собак и других домашних питомцев включат в закон об обязательной маркировке и учете животных . Об этом «Известиям» со ссылкой на Минсельхоз сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, эти поправки будут внесены ко второму чтению документа. Между тем рассмотрение в первом пройдет 26 января , рассказали в ГД. В профильном комитете по аграрным вопросам законопроект поддержали. Эксперты считают, что учет и регистрация животных нужны, и предлагают создать национальную базу данных под патронажем государства.

Кошки и собаки

Как рассказал «Известиям» Владимир Бурматов, Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Этим документом в законодательство вводятся понятия маркировки и учета животных в России. Еще в ноябре прошлого года он был внесен правительством в Госдуму. Однако в нынешней редакции касается только сельхозживотных. О том, что это будет исправлено, говорится в ответе Минсельхоза депутату , который обратился с этим вопросом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

« Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев », — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем уточняется, что и указанное поручение, и законопроект направлены на регулирование одной сферы отношений, поэтому доработать документ планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении . К слову, в ответе говорится и о том, что нормы изначально разрабатывались в России для учета и маркировки в том числе домашних питомцев. Почему они были из текста в итоге исключены, министерство депутату не сообщает.

Кто в мешке Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего , потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца, — рассказал «Известиям» Владимир Бурматов.

По его словам, отсутствие учета домашних питомцев тормозит и вступление в силу целого ряда норм Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

— В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак . Поэтому учет животных нужен, и он должен быть бесплатным, а вот идентификация — вариативной. Чтобы владелец сам выбирал способ маркировки питомца: бирка это будет, клеймо или чип, — пояснил парламентарий.

Он надеется, что ответ министерства получит воплощение в законе.

Кто в мешке Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— По закону «О ветеринарии» всё это должно работать еще с 2015-го. Поэтому мне кажется, что за семь лет мы заслужили того, чтобы это было реализовано , — подчеркнул Владимир Бурматов.

«Известия» направили запрос в Минсельхоз с просьбой прокомментировать поправки, которые могут быть внесены ко второму чтению.

Северные олени и рыбы

В настоящее время в законопроекте указан перечень из 14 видов сельхозживотных, находящихся в личных и фермерских хозяйствах. В их числе коровы, лошади, северные олени, верблюды, пушные звери, овцы, пчелы, рыбы . Согласно статистическим данным, на которые ссылается министерство, это больше 600 тыс. особей.

Нормами подразумевается, что их учет будет вестись бесплатно ветеринарной службой, а также ее аттестованными специалистами. А вот за маркировку владельцам придется заплатить. Ее стоимость будет зависеть от выбранного средства. Самым дешевым, по расчетам Минсельхоза, станет кольцо — 5–10 рублей плюс стоимость услуги по кольцеванию — 20–50 рублей. Самым дорогим — татуировка — 200–500 рублей.

Законопроектом устанавливается, что учет животных будет проведен в сроки, обозначенные правительством РФ. При этом питомцы, маркированные до вступления в силу новых норм, а также прошедшие эту процедуру за пределами РФ, повторному маркированию не подлежат.

Кто в мешке Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

— Нашим комитетом законопроект поддержан. Первое чтение состоится 26 января , — подтвердил «Известиям» глава профильного комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, возможные поправки он не стал комментировать.

Во фракциях отнеслись к законопроекту по-разному. В «Справедливой России», «Новых людях» про него пока не слышали, но обещают внимательно изучить ближе к рассмотрению. В КПРФ убеждены, что учет и маркировка обязательно нужны только сельхозживотным и это уже и так действует во многих регионах и помогает установить поставщиков некачественного мяса и птицы. В ЛДПР и «Единой России» считают, что нормы закона должны распространиться на всех животных, чтобы владельцы несли за них ответственность .

Эксперты это мнение разделяют.

— Учет и маркировка домашних животных, безусловно, нужны. Весь цивилизованный мир уже давно их использует. Но важно, чтобы они были добровольными и сам процесс контролировало государство , а не частные фирмы. Если будет правильная мотивация, то люди сами захотят идентифицировать своего питомца, — заявил «Известиям» президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров.

Кто в мешке Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По его словам, сегодня в России нет достаточной инфраструктуры по идентификации, но было бы хорошо, если бы появилась национальная база данных животных под патронажем государства. Это значительно упростило бы поиск потерявшихся питомцев, считает эксперт.

Вся информация о животных, в том числе домашних, будет содержаться в единой федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии, говорится в письме Владимиру Бурматову.