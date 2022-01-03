Без салатов и салютов: как защитить животных во время новогодних праздников

Длинные новогодние праздники могут стать опасным временем для домашних животных. Угрозу для собак и кошек несут человеческая еда со стола, елочные украшения и громкие фейерверки. Как провести январские каникулы, чтобы не попасть в ветеринарную клинику, выясняли «Известия».

Нагрузка на клиники

Во время новогодних праздников в России возрастает нагрузка на ветеринарные клиники. Животные страдают в силу разных причин — многие хозяева любят угощать их едой с праздничного стола, наряжать елку дождиком или выводят на улицу, пока во дворе гремят салюты.

— Чаще всего в клиники приносят животных с панкреатитами и гастритами, отравлениями и различными воспалительными процессами, — рассказывает «Известиям» врач-ветеринар Татьяна Дарда. — Много животных получает травмы или кишечную непроходимость из-за елочных украшений, например мишуры или дождика. Если кошка съест его, она может повредить кишечник, что иногда приводит к перитониту и смерти. Также для животных опасны бьющиеся игрушки — осколки могут поранить лапы.

Без салатов и салютов Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Другая распространенная причина обращений к ветеринару — травмы, полученные во время прогулок. В случае если собака увидит лежащую на снегу петарду, она может схватить ее и получить увечья — вплоть до оторванной челюсти. Многие питомцы пугаются громких салютов, срываются с поводка, убегают и теряются.

— Здесь всё зависит от нервной системы животного — некоторые испытывают стресс из-за шума, даже сидя дома. Они не вылезают из-под дивана и прячутся от каждого звука. Чаще всего таким фобиям подвержены кошки, у них может даже развиться идиопатический цистит — проще говоря, они начинают писаться в неположенном месте. Так у животных проявляется реакция на стресс, к которому могут привести даже частые визиты гостей, — объясняет ветеринар.

В таком случае, говорит Татьяна Дарда, кошку стоит отвезти в клинику — ветеринар пропишет ему успокоительные и систематические препараты, которые снимут спазмы, боль и воспаление. Давать антибиотики при цистите животному не стоит.

Угощения для питомца

Во время праздников, как и в любое другое время, питомцев не стоит угощать едой со стола. По словам ветеринарного врача-диетолога госпиталя SkolkovoVet Екатерины Ниговой, метаболизм человека, кошки и собаки значительно отличается. И существуют продукты питания, безопасные для человека, но токсичные для животных.

— Например, к ним относится шоколад, который часто забывают в сладких подарках под елкой. Для животных вреден теобромин, который содержится в какао-бобах (и в кофейных зернах). Для человека он неопасен, легко метаболизируется и выводится организмом, а у собак и кошек из-за отличий в обменных процессах приводит к тяжелой интоксикации. Чем более горький, качественный и дорогой шоколад, тем более он вреден для питомца, — объясняет она.

Также для животных опасны виноград и изюм, которые могут спровоцировать развитие острой почечной недостаточности, лук и чеснок, способные привести к анемии, алкоголь, даже в небольшом количестве приводящий к тяжелым отравлениям .

Без салатов и салютов Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Heinz Krimmer

Кроме того, рассказали «Известиям» в pet-friendly сообществе «Хвост Ньюс», животных ни в коем случае нельзя угощать салатами и холодцом. Оливье, селедка под шубой и «Мимоза» могут привести к отравлению и расстройству кишечника, а холодец — к обострению имеющихся проблем с желудочно-кишечным трактом. Также собакам и кошкам не стоит давать красную икру (может вызвать острую реакцию организма), сыр и колбасу.

— Лучше купите собаке и кошке личный новогодний подарок — специальные лакомства, которые можно давать, если нет сил устоять перед грустными глазами сидящих перед новогодним столом. Но помните, что лакомства тоже могут быть весьма калорийны, и учитывайте это в норме кормления. Помните, хорошие праздники — праздники дома, а не в ветеринарной клинике, — заключает Екатерина Нигова.

Опасные салюты

Зооинженер Анастасия Калинина призывает владельцев собак во время праздников выводить их на улицу только на поводке, при этом желательно надеть на питомца шлейку, а не обычный ошейник. На ошейнике должен быть адресник или жетон с номером телефона хозяина, который на всякий случай можно повесить на отдельном шнурке.

— Лучше использовать обычный прочный поводок, так как корпус рулетки может выскользнуть из рук при резком рывке собаки от испуга, а несущаяся сзади грохочущая рулетка еще сильнее перепугает животное, — говорит собеседница «Известий». — Выведите собаку примерно в 8–9 часов вечера, а потом ранним утром. Не отпускайте собаку, даже если она очень послушная. Маленькую собачку на это время лучше приучить к туалету дома — можно использовать специальный туалет или пеленку.

Если салют застал вас с собакой на улице, зооинженер рекомендует сразу идти домой. В случае если питомец боится фейерверков и дома, нужно зашторить окна и включить телевизор.

Без салатов и салютов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Можно обеспечить собаке безопасное место в ванной комнате. Там не так слышен грохот и не видно вспышек. Можно включить воду, — советует Калинина. — Также есть специальные техники бинтования, иногда на собаку надевают простую детскую футболку — это ее успокаивает. Применять лучше примерно за 7–14 дней до начала праздников. Собаки могут начать бояться с возрастом или после травмирующего опыта. Методики приучения существуют, но этим необходимо заниматься заранее.

В некоторых случаях хозяевам собак и кошек можно использовать успокоительные таблетки — но только после консультации с ветеринарным врачом. В аптеках продаются таблетки и жидкие препараты, спреи и ошейники с феромонами или эфирными маслами.

— Во время салютов не оставляйте открытыми окна, двери, кошка может выпасть или выбежать. Будьте внимательны во время прогулок в период праздников: для собачьих лап опасны осколки стекол, — призывает собеседница «Известий».

Если собака потерялась

В случае если собака всё же убежала и потерялась, хозяину следует сразу начать искать своего питомца. Можно попросить помощи у собаководов на улице и в социальных сетях, расклеить объявления, написать в чат дома или районную группу вроде «Подслушано» во «ВКонтакте» или Instagram, обзвонить ветеринарные клиники поблизости, предупредить дворников и пообещать награду за помощь.

Без салатов и салютов Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— В новогодние праздники теряется больше всего животных — примерно на 50% больше, чем в обычное время, — рассказывает старший волонтер муниципального приюта getdog в Химках Елена Ровкова . — Это связано с тем, что животные боятся салютов: у них гораздо тоньше чувствительность слуха, чем у людей. Самое страшное, что перепуганная бегущая собака не смотрит по сторонам и может попасть под машину. Многие такие истории заканчиваются ее гибелью.