Звезды полосатые: кошек содержат дома 35% россиян

Самые популярные домашние питомцы в России — кошки, они есть у 35% граждан. А каждый четвертый житель нашей страны (23%) держит дома собаку. Только у 4% россиян живет птица, у 3% — мелкие грызуны или черепашки, у 2% — аквариумные рыбки, утверждают в аналитическом центре НАФИ. При этом питомцы есть у 49% жителей России. В пандемию граждане увеличили расходы на содержание домашних животных — хозяева стали покупать для них больше аксессуаров, наполнителей и корма. Сейчас общая сумма трат на эти цели по стране составляет не менее 54 млрд рублей в месяц, подсчитали «Известия». В 2019 году на домашних животных в среднем расходовали по 36 млрд рублей. Расходы выросли из-за того, что люди стали чаще кормить животных из-за длительного пребывания дома во время карантина, считают эксперты. Кроме того, значительно больше времени стало уделяться играм и здоровью любимцев.

На хвост и гриву

Домашних животных имеет почти половина российских семей — 49%, что на 5% больше, чем в допандемийном 2019 году. Самые популярные питомцы — кошки, они есть у 35% россиян. А каждый четвертый житель нашей страны (23%) держит собаку. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении «Известий»).

Беспородные кошки и собаки встречаются у россиян чаще, чем питомцы с родословной. Птиц, мелких животных, аквариумных рыбок и экзотических питомцев заводят существенно реже. Только у 4% россиян дома живет птица, у 3% — кролики, хорьки, хомячки, морские свинки, черепашки и другие мелкие зверьки. Аквариумных рыбок заводят лишь 2% жителей нашей страны. А экзотических животных приютили у себя 1% россиян.

Нежелание заводить питомца россияне чаще всего объясняют отсутствием времени на уход. Кроме того, среди других популярных причин для отказа от домашнего зверька — проблемы со здоровьем, нежелание терпеть беспорядок, шерсть и запах, отсутствие места в доме, проблемы с передержкой питомца.

Больше всего средств при содержании домашних животных у россиян уходит на корма, ветеринарные товары и услуги. Так, покупать питание и пищевые добавки животным приходилось 75% хозяев, а лекарства и консультации ветеринара — 44%. При этом за пандемию непосредственно к услугам докторов владельцы домашних животных стали обращаться реже (за два года этот показатель снизился с 46 до 38%). Вырос спрос на сопутствующие товары для животных — одежду, аксессуары и игрушки покупали 37% владельцев питомцев.

Минимальные затраты на всех домашних животных обычно составляют 2 тыс. рублей в месяц (такой ответ дали 68% опрошенных). В 2019 году россияне в среднем отдавали на 500 рублей меньше, говорится в исследовании. Свыше 5 тыс. рублей в месяц тратят только 4% хозяев. Наибольшие траты на домашних животных — у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

По итогам предыдущей переписи населения, в России насчитывалось порядка 55 млн домохозяйств. Такие данные приводит портал госстатистики ЕМИСС. Исходя из этих цифр, в совокупности все домохозяйства в России, в которых есть питомцы, тратят на них около 54 млрд рублей в месяц. В 2019 году жители России в среднем расходовали на домашних животных по 36 млрд рублей в месяц.

Братья меньшие

Сейчас питомцы перестали быть просто «собственностью» хозяев, многими они воспринимаются как полноценные члены семьи. Особенно отчетливо эта тенденция видна на размере трат на содержание домашних питомцев. Россияне готовы в чем-то себе отказать, но не экономить на своих любимцах, считает эксперт аналитического центра НАФИ Мария Карпова.

— За пандемию увеличились расходы на одежду, аксессуары, игрушки для животных. Это связано в том числе с ростом числа владельцев животных, ведь для нового члена семьи одномоментно закупаются все вещи, чтобы быт животного был максимально комфортным и веселым. Рынок зоотоваров и услуг оказался в числе отраслей, наименее пострадавших от пандемии, — отметила она.

В прошлом году люди стали чаще покупать животных, потому что находились дома, пояснила ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина.

— Соответственно, на животных стали тратить больше денег. Совместные игры предполагают покупку различных игрушек. Траты возросли также и на наполнители, витамины, лакомства, так как, находясь дома, люди больше начали уделять внимание уходу за животными и продолжают это делать, — подчеркнула она.

Кроме того, россияне начали покупать больше еды для питомцев, потому что в период пандемии увеличили количество кормлений.

— Находясь дома, мы чаще ходим холодильнику, естественно, кот это видит, следует за хозяином и тоже начинает просить еды. Кот попрошайничает, а мы идем у него на поводу. Дело в том, что в наше отсутствие животное в основном спит или пассивно проводит время: немного поиграет и опять спит. А когда дома присутствует человек, то питомец становится более активным, — пояснила она.

Эта активность предполагает больший расход энергии, тратятся калории, поэтому животному чаще хочется есть, резюмировала ветеринарный врач.