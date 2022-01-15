Коню в зубы смотрят: в России впервые создана бормашина для животных

Российские инженеры и ветеринары создали первую отечественную стоматологическую бормашину для животных. Она поможет любым четвероногим — от домашних кошек и собак до лошадей и обитателей зоопарков. По словам ветеринаров, животные очень часто нуждаются в стоматологической помощи. Понять масштаб проблемы можно, заглянув в любой зоомагазин, где полки завалены специальными игрушками для очистки зубов.

Дырка в бивне моржа

Инженеры компании «АгроВи» совместно с учеными Белгородского государственного аграрного университета разработали первую российскую бормашину для лечения зубов животным.

— До настоящего времени в России практически не выпускается оборудование для ветеринарии. При этом у домашних животных часто наблюдаются хронические проблемы с зубами, которые возникают из-за того, что они питаются не так, как в природе, — рассказала «Известиям» ветеринарный врач, аспирант Белгородского ГАУ и один из разработчиков бормашины Ксения Марцева.

Стоматологическая помощь периодически требуется всем домашним питомцам. Но чаще всего в ветклиники обращаются владельцы собак и кошек.

Коню в зубы_1 Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Если вы зайдете в зоомагазин, то увидите безумное количество разнообразных косточек для очистки зубов. Болезни зубов — большая проблема, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Федерального научного центра ВНИИ экспериментальной ветеринарии Владислав Белименко. — Чаще всего ими страдают собаки. У них образуется зубной камень и разрушает клыки. Во многие корма добавляют специальные вещества, чтобы защитить зубы. Но всё равно часто нет другого выхода, как просто удалить их. Как и у людей, для ухода за зубами животных нужно специальное оборудование.

Кроме того, стоматологическое вмешательство периодически требуется и обитателям зоопарков.

— В зоопарке бормашина часто необходима для работы с грызунами. Зубы у них растут непрерывно и не всегда стесываются естественным образом, потому что корм в неволе не такой жесткий, как в природе. Например, мы стачиваем зубы капибарам, — рассказала «Известиям» ведущий ветеринарный врач Московского зоопарка Татьяна Разумова. — Кошачьим тоже бывает нужна такая обработка из-за травм. Кроме того, проблемы бывают с бивнями моржей. Их нужно подпиливать. Они разрушаются, образуются дырочки, начинается воспаление из-за инфекций. Их нужно высверливать и заполнять специальным материалом.

Однако сильнее всего проблемы с зубами проявляются у лошадей. Обычно они кусают пищу передними зубами, а затем перетирают ее коренными, которые расположены по сторонам челюсти. Так как сегодня лошадей в основном кормят комбикормом, а не травой с пастбищ, то в результате их коренные зубы заостряются и могут ранить щеку. Такие зубы необходимо стачивать с помощью специального оборудования.

— Необходимость стоматологического вмешательства для лошадей сегодня общепризнанный факт. Благодаря ему лошади живут на 5–10 лет дольше и качество их жизни также улучшается , — отметила Ксения Марцева.

Размер бура имеет значение

Первая российская стоматологическая установка может работать на электрическом или пневматическом приводе. Для коррекции формы или удаления зубов у животных используются стальные буры с покрытием из алмазного зерна. По словам авторов разработки, их технические возможности сегодня позволяют производить буры практически любых формы, размера и с любым напылением, поэтому машина подходит для помощи любым животным.

В ходе работы ветеринар имеет возможность вращать бур в обе стороны. В отличие от иностранных устройств, на отечественную машинку буры крепятся не с помощью резьбы, а с помощью особого зажима — цанги, который обеспечивает лучшую центровку и стабилизирует центр тяжести бура.

Благодаря цанге скорость вращения бура может быть очень высокой. Это ускоряет работу с четвероногими пациентами, которые не сидят на месте и не могут полностью разомкнуть челюсть.

Создатели бормашины надеются, что она станет подобием открытой платформы, для которой ветеринарные специалисты сами будут конструировать буры, рассчитанные на решение их конкретных задач.

Такое оборудование необходимо любому ветеринарному врачу, уверен главный врач ветеринарной клиники «Новый век» Миломир Ковач. Конечно, существует зарубежное оборудование, но у него есть важные ограничения. Например, очень дорогие расходные материалы, считает специалист.

— Мы очень ждем возможности опробовать эту российскую разработку. Надеюсь, качество этой бормашины не будет уступать зарубежным аналогам, — сказал Миломир Ковач.

Другие специалисты высказываются более скептически. По словам ветеринарного делегата Международной федерации конного спорта Елены Воробьевой, иностранные производители профессиональных бормашин, которые используются для работы с лошадьми, достигли в своем деле очень высокого уровня. На взгляд специалиста, российским производителям без опыта производства таких устройств будет очень сложно добиться сопоставимых результатов.

— В состав подобных бормашин входит дрель очень высокого качества, к которой крепятся буры, используются гибкие шланги и хорошие подшипники, специальные длинные насадки, которые во время работы должны правильно охлаждаться и работать на максимальном крутящем моменте. Надежное оборудование такого рода стоит очень дорого. В России ничего подобного пока не производили. Возможно, российская бормашина подойдет для работы с собаками или кошками, но не с лошадьми, — считает Елена Воробьева.