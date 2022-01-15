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Коню в зубы смотрят: в России впервые создана бормашина для животных

Какие проблемы она поможет решить собакам, лошадям и даже моржам
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Коню в зубы смотрят: в России впервые создана бормашина для животных
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2021-12-29 18:19:14
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Российские инженеры и ветеринары создали первую отечественную стоматологическую бормашину для животных. Она поможет любым четвероногим — от домашних кошек и собак до лошадей и обитателей зоопарков. По словам ветеринаров, животные очень часто нуждаются в стоматологической помощи. Понять масштаб проблемы можно, заглянув в любой зоомагазин, где полки завалены специальными игрушками для очистки зубов.

Дырка в бивне моржа

Инженеры компании «АгроВи» совместно с учеными Белгородского государственного аграрного университета разработали первую российскую бормашину для лечения зубов животным.

— До настоящего времени в России практически не выпускается оборудование для ветеринарии. При этом у домашних животных часто наблюдаются хронические проблемы с зубами, которые возникают из-за того, что они питаются не так, как в природе, — рассказала «Известиям» ветеринарный врач, аспирант Белгородского ГАУ и один из разработчиков бормашины Ксения Марцева.

Стоматологическая помощь периодически требуется всем домашним питомцам. Но чаще всего в ветклиники обращаются владельцы собак и кошек.

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Проверка зубов собаки на выставке
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Если вы зайдете в зоомагазин, то увидите безумное количество разнообразных косточек для очистки зубов. Болезни зубов — большая проблема, — рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Федерального научного центра ВНИИ экспериментальной ветеринарии Владислав Белименко. — Чаще всего ими страдают собаки. У них образуется зубной камень и разрушает клыки. Во многие корма добавляют специальные вещества, чтобы защитить зубы. Но всё равно часто нет другого выхода, как просто удалить их. Как и у людей, для ухода за зубами животных нужно специальное оборудование.

Кроме того, стоматологическое вмешательство периодически требуется и обитателям зоопарков.

— В зоопарке бормашина часто необходима для работы с грызунами. Зубы у них растут непрерывно и не всегда стесываются естественным образом, потому что корм в неволе не такой жесткий, как в природе. Например, мы стачиваем зубы капибарам, — рассказала «Известиям» ведущий ветеринарный врач Московского зоопарка Татьяна Разумова. — Кошачьим тоже бывает нужна такая обработка из-за травм. Кроме того, проблемы бывают с бивнями моржей. Их нужно подпиливать. Они разрушаются, образуются дырочки, начинается воспаление из-за инфекций. Их нужно высверливать и заполнять специальным материалом.

Однако сильнее всего проблемы с зубами проявляются у лошадей. Обычно они кусают пищу передними зубами, а затем перетирают ее коренными, которые расположены по сторонам челюсти. Так как сегодня лошадей в основном кормят комбикормом, а не травой с пастбищ, то в результате их коренные зубы заостряются и могут ранить щеку. Такие зубы необходимо стачивать с помощью специального оборудования.

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Ветеринар оказывает стоматологическую помощь коню
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

— Необходимость стоматологического вмешательства для лошадей сегодня общепризнанный факт. Благодаря ему лошади живут на 5–10 лет дольше и качество их жизни также улучшается, — отметила Ксения Марцева.

Размер бура имеет значение

Первая российская стоматологическая установка может работать на электрическом или пневматическом приводе. Для коррекции формы или удаления зубов у животных используются стальные буры с покрытием из алмазного зерна. По словам авторов разработки, их технические возможности сегодня позволяют производить буры практически любых формы, размера и с любым напылением, поэтому машина подходит для помощи любым животным.

В ходе работы ветеринар имеет возможность вращать бур в обе стороны. В отличие от иностранных устройств, на отечественную машинку буры крепятся не с помощью резьбы, а с помощью особого зажима — цанги, который обеспечивает лучшую центровку и стабилизирует центр тяжести бура.

Благодаря цанге скорость вращения бура может быть очень высокой. Это ускоряет работу с четвероногими пациентами, которые не сидят на месте и не могут полностью разомкнуть челюсть.

Создатели бормашины надеются, что она станет подобием открытой платформы, для которой ветеринарные специалисты сами будут конструировать буры, рассчитанные на решение их конкретных задач.

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Ветеринар оказывает стоматологическую помощь коню
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul

Такое оборудование необходимо любому ветеринарному врачу, уверен главный врач ветеринарной клиники «Новый век» Миломир Ковач. Конечно, существует зарубежное оборудование, но у него есть важные ограничения. Например, очень дорогие расходные материалы, считает специалист.

— Мы очень ждем возможности опробовать эту российскую разработку. Надеюсь, качество этой бормашины не будет уступать зарубежным аналогам, — сказал Миломир Ковач.

Другие специалисты высказываются более скептически. По словам ветеринарного делегата Международной федерации конного спорта Елены Воробьевой, иностранные производители профессиональных бормашин, которые используются для работы с лошадьми, достигли в своем деле очень высокого уровня. На взгляд специалиста, российским производителям без опыта производства таких устройств будет очень сложно добиться сопоставимых результатов.

— В состав подобных бормашин входит дрель очень высокого качества, к которой крепятся буры, используются гибкие шланги и хорошие подшипники, специальные длинные насадки, которые во время работы должны правильно охлаждаться и работать на максимальном крутящем моменте. Надежное оборудование такого рода стоит очень дорого. В России ничего подобного пока не производили. Возможно, российская бормашина подойдет для работы с собаками или кошками, но не с лошадьми, — считает Елена Воробьева.

Конкурентным преимуществом отечественной техники может стать цена — по словам разработчиков, она будет примерно в два раза ниже, чем у иностранных аналогов. Более дешевое оборудование позволит повысить доступность стоматологической помощи домашним животным, что наверняка улучшит качество их жизни, уверены ветеринары.

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