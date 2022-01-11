Котов ко всему: новая пандемия может начаться с домашних питомцев

В крови кошек из разных регионов США обнаружены антитела к участкам белка, характерным для SARS-CoV-2 (возбудителя COVID-19). Причем эти пробы взяли задолго до начала пандемии . Ученые из Университета Теннесси объясняют этот феномен существованием похожего на SARS-CoV-2 вируса, который активно циркулирует среди кошек. Домашние питомцы — идеальный резервуар для мутаций неизвестного пока вируса, а через кошек он может передаться человеку, не исключают ученые. Российские специалисты у наших кошек антитела к новому вирусу не выявляли. Притом что в нашей стране исследования восприимчивости животных к COVID-19 начались в мае 2020 года. Впрочем, как сообщили «Известиям» эксперты, сама находка не означает прямую угрозу новой пандемии . Преодоление вирусом межвидового барьера — достаточно редкое явление.

Вирус инкогнито

Группа ученых из Университета Теннесси обнаружила в образцах крови, взятых задолго до начала пандемии у кошек из различных регионов США, антитела к рецептор-связывающему домену SARS-CoV-2.

«К нашему удивлению, 70% проб сыворотки крови, взятых у кошек в Университете Теннесси до начала пандемии, оказались положительными на антитела против рецептор-связывающего домена SARS-CoV-2 и родственного ему SARS-CoV (возбудитель атипичной пневмонии) », — пишут ученые в статье с результатами своих исследований.

По мнению американских ученых, это можно объяснить только тем, что животные контактировали с другим вирусом, спайковый белок которого настолько похож на аналогичный белок возбудителя COVID-19, что вызывает в организме выделение кросс-реактивных антител против него . Это антитела, которые вырабатываются после контакта с одним возбудителем инфекции, но защищают и от других, похожих возбудителей.

Иные гипотезы, объясняющие появление у животных этих антител еще до начала пандемии, ученые отклонили. Например, контакты кошек с другими, давно известными коронавирусами, которые часто становятся причиной обычной человеческой простуды. Шип нового коронавируса состоит из двух составных частей — S1 и S2. S1 возбудителя COVID-19 имеет мало общего с другими коронавирусами, а рецептор-связывающий домен относится именно к этой части вируса и является характерным только для SARS-CoV-2 и SARS-CoV. По этой причине появление кросс-реактивных антител против домена в результате контакта кошек с обычными человеческими коронавирусами (OC43, NL63, 229E) или распространенным кошачьим коронавирусом (FCoV) крайне маловероятно.

Также кросс-реактивные антитела к SARS-CoV-2 теоретически могли появиться после столкновения иммунной системы животных с вирусом SARS-CoV, который в начале двухтысячных вызвал вспышку атипичной пневмонии в Азии. Но последний раз он был выявлен еще в июле 2003 года — задолго до того, как были взяты пробы крови у американских кошек.

Ученые Университета Теннесси полагают, что потенциально опасный вирус циркулирует в популяции американских кошек прямо сейчас . «Известия» направили запрос в Центры по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения США (СDC), чтобы выяснить, предпринимают ли они какие-либо действия в связи с открытием потенциально опасной инфекции. На момент публикации ответ не получен.

Как сообщили «Известиям» российские эксперты, у наших кошек ничего подобного ветеринары пока не выявляли .

— Надо сказать, что у нас тестируется очень мало животных, — отметила представитель Национальной ветеринарной палаты, главный врач ветклиники «Белый клык» в Москве Татьяна Краснова.

Кис-COVID Фото: Global Look Press/Julian Stratenschulte

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили, что в России исследования восприимчивости животных к новой коронавирусной инфекции начались в мае 2020 года. Изучено более 2 тыс. проб , отобранных от кошек, собак, птицы, крупного и мелкого рогатого скота, свиней, ежей. Также отбирались пробы в звероводческих хозяйствах от всех видов куньих. Коронавирус был выявлен только в двух случаях — у кошек в Москве и Тюмени. Что касается инфекции, обнаруженной учеными из США, по ее поводу в ведомстве ответа пока не дали.

Идеальный носитель

Рецептор-связывающий домен спайкового белка SARS-CoV-2 используется вирусом для проникновения в клетки человека. Поэтому существование среди животных еще одного вируса со схожим строением может таить опасность новых эпидемий . Напомним, что наиболее вероятным источником возникновения новой коронавирусной инфекции считаются летучие мыши, которые через неизвестного пока посредника передали вирус человеку.

Кошки также могут стать идеальным резервуаром для новых мутаций вируса, отмечают ученые. А через домашних питомцев он может передаться человеку.

— Как это бывает с другими вирусами, которые циркулируют среди животных, видоизменяются, а потом приходят к человеку в виде нового штамма и вызывают новую волну заболевания, также может быть и с этим новым вирусом , — отметил старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

По словам эксперта, предсказать патогенный потенциал такой волны и ее опасность для человека сложно. Но теоретически такое явление однозначно может иметь место, потому что разные виды коронавируса уже пересекали межвидовой барьер, в том числе от животного к человеку .

Кис-COVID Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Эти антитела действительно, скорее всего, появились в результате контакта с инфекционным агентом — иначе невозможно объяснить их наличие у большого количества животных , — прокомментировала исследование американских ученых младший научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Елизавета Изъюрова.