Меркель предложили работу в ООН

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш предложил экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель консультативную должность в ООН. Об этом в среду, 19 января, пишет Spiegel со ссылкой на агентство DPA, которое в свою очередь ссылается на источники в международной организации.

Сообщается, что речь идет об органе в структуре ООН, который занимается глобальными общественными благами. По данным DPA, Гутерриш направил Меркель официальное письмо. Однако источники агентства рассказали, что та, вероятнее всего, не примет предложение.

Парламентские выборы в Германии состоялись 26 сентября. Меркель не выдвигала свою кандидатуру.

Свободная демократическая партия (СДПГ) выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%. Следующими стали представители Свободной демократической партии с 11,5%, затем — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%.

2 декабря во дворе министерства обороны ФРГ в Берлине состоялись торжественные проводы Меркель с поста канцлера. Оркестр бундесвера исполнил несколько композиций, включая три по выбору Меркель, среди которых был и панк-хит Нины Хаген Du hast den Farbfilm vergessen (нем. «Ты забыл цветную пленку»).

8 декабря социал-демократ Олаф Шольц сменил Меркель на посту главы правительства ФРГ по итогам голосования в бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов.