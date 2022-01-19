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Великобритания назвала Украину приоритетом своей внешней политики

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Ситуация на Украине является ключевым вопросом во внешней политике Великобритании, в связи с чем правительство Соединенного Королевства следит за обстановкой на российско-украинской границе. Об этом сообщает в среду, 19 января, газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя британского МИД.

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«Возникшая ситуация на Украине и вокруг нее — это приоритетное направление для МИД. Как многие догадались, у нас есть четкий план действий на случай изменения (ситуации на Украине — Ред.)», — отмечается в сообщении.

В публикации говорится, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает агрессию Москвы по отношению к Киеву неприемлемой, поэтому любое вторжение России на территорию Украины повлечет за собой последствия.

Днем ранее, во вторник, главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов распространил информацию из собственных источников о том, что Британия начала поставки на Украину противотанковых гранатометов NLAW с калибром гранаты в 150 мм. Он отметил, что это идеальное оружие для поражения любых типов российских танков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что сведения об отправке на Украину три британских самолета с вооружением не способствует снижению напряженности.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

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