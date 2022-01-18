Власти Оренбуржья выделят 800 млн рублей на оснащение детской больницы
Из бюджета Оренбургской области выделят 803 млн рублей на закупку тяжелого оборудования для областной детской клинической больницы. Соответствующее решение было принято на заседании регионального правительства.
Речь идет о больнице, которая сейчас возводится на улице Гаранькина в Оренбурге. Ранее поручение о выделении средств на оснащение учреждения губернатор Денис Паслер давал главе регионального минфина, пишет РИА «Оренбуржье».
Конкурсные процедуры должны начаться в феврале. По словам главы минстроя Александра Полухина, также принято решение по дизайн-проекту интерьеров детской больницы.
«У объекта высокая готовность. Главная задача — сохранить высокие темпы строительных работ. Руководители профильных министерств должны держать этот вопрос на контроле», — подчеркнул губернатор.