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Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ
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Пушков прокомментировал извинения Meta за блокировку страницы делегации РФ

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Причина, по которой Meta заблокировала страницу Facebook делегации России на переговорах в Вене, а также принесенные извинения не снимают ряда вопросов. Об этом заявил во вторник, 18 января, российский сенатор Алексей Пушков.

Представитель компании Meta ранее в этот день сообщила, что блокировка была произведена автоматическими средствами по ошибке. Она также принесла извинения пользователям от лица компании.

«Это, однако, не снимает ряда вопросов. Прежде всего почему ошибка автоматизированной системы произошла именно в те дни, когда всеобщее внимание было приковано к переговорам о гарантиях безопасности для России в ОБСЕ и к позиции России по этому вопросу», — написал сенатор в Telegram.

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Пушков также задался вопросом, почему «извинения приносит некий безымянный представитель Мeta, вместо того чтобы руководство компании выступило с официальным заявлением, учитывая, что блокировке подверглась страница официальной делегации России, а не частное лицо».

«В-третьих, в силу чего, каких алгоритмов автоматизированная система могла заблокировать страницу, на которой выкладываются официальные документы», — добавил сенатор.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что компания Meta уже была замечена в неоднократном нарушении российских законов и предписаний, в частности в отказе удалить запрещенный контент.

Руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор 16 января потребовал от Facebook восстановить доступ к странице и отчитаться о причинах введения ограничений. Спустя день соцсеть без комментариев выполнила требование и восстановила доступ к странице российской делегации.

Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, 17 января заявил, что инициатива по блокировке страниц исходит не от самих компаний, а от госорганов США. По его словам, те, кто благожелательно относится к России и к Кремлю, редко остаются вне блокировок.

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