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Facebook восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене

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Facebook после трех дней блокировки восстановил доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности. Об этом сообщил в понедельник, 17 января, руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«Наш аккаунт в «Фейсбуке» только что разблокировали. Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны «Фейсбука» не повторятся», — отметил Гаврилов в беседе с ТАСС.

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По его словам, в разблокировке «помогла поддержка МИД РФ, обратившегося в Facebook с требованием объяснить причины блокировки, а также мощный артиллерийский залп Роскомнадзора».

Накануне Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор (РКН) потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений. В письме РКН отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

По словам российского сенатора Алексея Пушкова, данная блокировка носит политический характер. Он также обратил внимание на то, что компания «Мета» (владеет Facebook. — Ред.) уже должна выплатить 1,99 млрд рублей за повторный отказ удалять запрещенный контент.

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