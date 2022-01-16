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РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к странице делегации РФ в Вене

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Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями и отчитаться о причинах введения ограничений. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ведомства.

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«16 января Роскомнадзор направил письмо в адрес американской компании Meta Platforms (владеет социальной сетью Facebook. — Ред.) с требованием незамедлительно снять все ограничения с официальной страницы делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

В письме отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

Кроме того, ведомство «считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено».

Ранее в этот день руководитель делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook (Meta) 14 января заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности.

Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

16 января The Wall Street Journal сообщил, что некоторые члены НАТО недовольны идеями, которые выдвинули дипломаты США на переговорах с Россией. По данным издания, союзникам альянса не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и РФ без учета мнения европейских стран.

Переговоры о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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