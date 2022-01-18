В Meta назвали причину блокировки страницы делегации РФ на переговорах в Вене

Блокировка страницы Facebook делегации России на переговорах в Вене была произведена автоматическими средствами по ошибке. Об этом сообщила во вторник, 18 января, представитель компании Meta.

«Эта страница была отключена по ошибке нашими автоматическими средствами, доступ к ней уже восстановлен. Мы извиняемся перед пользователями за любые неудобства, причиненные этими действиями», — сказала ТАСС представитель компании.

Руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор 16 января потребовал от Facebook восстановить доступ к странице и отчитаться о причинах введения ограничений. Спустя день соцсеть без комментариев выполнила требование и восстановила доступ к странице российской делегации.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Известиями», блокировка в Facebook — это проявление цензуры.

Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, в свою очередь, 17 января заявил, что инициатива по блокировке страниц исходит не от самих компаний, а от госорганов США. По его словам, те, кто благожелательно относится к России и к Кремлю, редко остаются вне блокировок.