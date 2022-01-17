Политолог раскрыл инициатора блокировки аккаунта делегации РФ в Facebook

Инициатива по блокировке страниц исходит не от самих компаний, а от госорганов США, которые вынуждают соцсети идти на такие меры, в том числе Facebook. Об этом 17 января заявил РЕН ТВ руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, говоря о блокировке страницы российской делегации в Вене.

«Всё чаще мы стали видеть, как ангажированно действуют редакторы Facebook и других соцсетей, которые вылавливают на своих просторах разный запрещенный контент. И под это дело часто блокируют вполне себе законопослушные, даже официальные ресурсы, которые так или иначе связаны с внешней и внутренней политикой России», — сказал он журналистам.

По его словам, те, кто благожелательно относится к России и к Кремлю, редко остаются вне блокировок. Ангажированность рушит сам принцип рынка, где есть свободная конкуренция, добавил Мухин.

Страны Запада сильно изменили «свои собственные демократические ценности, что их сейчас не узнать», отметил он.

«Речь идет и о цензуре, и о селективном восприятии информационного потока. И, по понятным причинам, мы полагаем, что эта инициатива исходит не от самих компаний, а от госорганов, которые буквально заставляют соцсети, в частности Facebook, делать это», — продолжил эксперт.

Для подтверждения своих слов политолог напомнил о выступлении основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга в конгрессе США. Мухин отметил, что бизнесмена допрашивали несколько часов, но он должен отстаивать свои принципы, если берется за бизнес в области свободной информации.

Также он отметил предвзятое отношение к журналисту Джулиану Ассанжу.

«Все эти факторы по совокупности не дают морального права нашим западным партнерам принуждать крупные компании на рынке совершать те действия, которые совершаются», — добавил он.

По мнению Мухина, Россия имеет право корректировать поведение компаний, поддающихся самоцензуре.

Ранее в понедельник российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что компания Meta должна официально объяснить блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности в соцсети Facebook. Он напомнил, что не компании определяют правила поведения в отношении России, а Россия их определяет на основе законов.

Нарушением российских законов является произвольная блокировка страниц официальных делегаций, заключил он.

Ранее руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировала страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.

Роскомнадзор ранее потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений. В письме РКН отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».

17 января соцсеть без комментариев выполнила требование и восстановила доступ к странице российской делегации.

Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Известиями», блокировка в Facebook страницы делегации России — это проявление цензуры.