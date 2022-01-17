Пушков оценил разблокировку страницы делегации РФ в Вене в Facebook
Компания Meta должна официально объяснить блокировку страницы российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности в соцсети Facebook. Об этом 17 января написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
«Тихая разблокировка без извинений по принципу «отвяжитесь!» не может и не должна нас устроить», — сказал политик.
Он напомнил, что не компании определяют правила поведения в отношении России, а Россия их определяет на основе законов. Нарушением российских законов является произвольная блокировка страниц официальных делегаций.
«Мета» должна ответить», — заключил он.
Ранее руководитель российской делегации Константин Гаврилов сообщил, что Facebook 14 января заблокировала страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности. Он отметил, что представители делегации публиковали на своей странице в соцсети только заявления руководства России и МИД РФ.
Как отметил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Известиями», блокировка в Facebook страницы делегации России — это проявление цензуры. По его мнению, такие действия со стороны Facebook в очередной раз подтверждают ангажированность транснациональной компании.
17 января соцсеть без комментариев восстановила доступ к странице делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности. В разблокировке «помогли поддержка МИД РФ, обратившегося в Facebook с требованием объяснить причины блокировки, а также мощный артиллерийский залп Роскомнадзора», отметил Гаврилов.
Роскомнадзор ранее потребовал от Facebook восстановить доступ к официальной странице делегации РФ на переговорах в Вене и отчитаться о причинах введения ограничений. В письме РКН отмечается, что «данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней».