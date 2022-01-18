Роснедра рассмотрят вопрос об отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная»
Регуляторы обсудят вопрос о досрочном отзыве лицензии на недра у шахты «Листвяжная». Об этом 18 января сообщили Роснедра.
По данным ведомства, в ходе проверок выявлены несоблюдения норм добычи угля на шахте.
В настоящее время в Роснедрах находятся материалы внеплановой проверки Росприроднадзора по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра, полученной шахтой.
«В акте проверки Росприроднадзором отражено нарушение в части несоблюдения уровня добычи полезного ископаемого, установленного техническим проектом», — отметили в ведомстве, сообщает ТАСС.
ООО «Шахта Листвяжная» на срок до 31 декабря 2040 года выдана лицензия на пользование недрами с целью разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, пояснили в Роснедрах.
3 января президент России Владимир Путин поручил внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправки, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Он поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.
29 декабря Кемеровский областной суд оставил под арестом президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная» Михаила Федяева. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).
20 декабря «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 человек были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.
По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.