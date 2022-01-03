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Путин дал ряд поручений по организации работы шахт и шахтеров в России

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Президент России Владимир Путин поручил внести поправки в КоАП, предусматривающие приостановление деятельности шахт за невыполнение требований по дегазации при добыче угля. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 3 января, на официальном сайте Кремля.

Также глава государства поручил до 1 февраля исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтеров выплаты, зависящие от выработки.

Российский лидер поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом.

Также в Кремле сообщили, что будет рассмотрен вопрос об увеличении за счет владельцев опасных производств размера компенсаций пострадавшим при ЧП на таких объектах.

По поручению президента РФ до 1 марта власти проанализируют исполнение поручений после ЧП на шахтах «Распадская» и «Северная». При необходимости будут приняты дополнительные меры по данному вопросу, сообщили в Кремле.

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