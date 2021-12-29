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Владельца шахты «Листвяжная» Федяева оставили под арестом

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Кемеровский областной суд оставил без изменений решение районного суда об аресте президента холдинга «СДС», которому принадлежит шахта «Листвяжная» Михаила Федяева. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

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Адвокаты всех топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» 24 декабря обжаловали аресты своих подзащитных по уголовным делам об аварии на предприятии.

Федяева арестовали до 14 февраля, он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»). Никто из обвиняемых не признал свою вину. Федяев заявил, что не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте.

Ранее, 20 декабря, «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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