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Защита обжаловала аресты топ-менеджеров СДС по делу о ЧП на «Листвяжной»

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Адвокаты всех топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» и главного инженера шахты «Листвяжная» обжаловали аресты своих подзащитных по уголовным делам об аварии на предприятии, где погиб 51 человек. Об этом 24 декабря заявили в пресс-службе в Центрального районного суда города Кемерово.

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«Защитники Михаила Федяева (основной собственник «Листвяжной», председатель совета директоров компании), Анатолия Лобанова (главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная»), Антона Якутова (технический директор холдинга), Геннадия Алексеева (гендиректор холдинга) подали апелляционные жалобы на аресты», — сказали в суде.

Алексееву, Якутову и Лобанову инкриминируют ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности гибель людей»). Суд ранее постановил заключить их под стражу до 25 января 2022 года.

Президент ХК «СДС» и глава совета директоров ХК «СДС-Уголь» Федяев арестован до 14 февраля и обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия»).

Никто из обвиняемых не признал свою вину. Федяев заявил, что не знает, как мог повлиять на произошедшее в шахте.

Ранее, 20 декабря, «Известия» писали, что экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», вероятно, сбежал из России в Монако.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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