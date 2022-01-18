Эксперт оценил риск развития твиндемии в России

России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом во вторник, 18 января, заявил основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека, разрабатывающего единую вакцину от гриппа и ковида, Артур Исаев.

По его словам, в настоящее время инфицирование вирусами, которые не связаны c COVID-19, составляет более 50%. У большого числа пациентов наблюдается грипп, но это регулярный сезонный процесс.

«Заболевание обычными типами простуды и гриппа идет волнообразно. Пандемии из-за них периодически возникают. Это не чрезвычайная проблема. Раньше вот такой формулировки для гриппа мы не использовали, если не было случаев повышенной летальности или повышенных осложнений. Все пока идет, не выливаясь в ситуацию, которая была до 2000-го года. Речь не идет о том, что появился свиной или птичий грипп. Речь идет о тех видах гриппа, с которыми встречались часто и от которых надо регулярно прививаться. То есть твиндемии не будет», — цитируете НСН.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что этой зимой в Европе может произойти всплеск «твиндемии» — резкий рост заболеваемости COVID-19 и гриппом.

По данным ученых Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с середины декабря вирусы гриппа стали циркулировать в Европе быстрее, чем ожидалось, сообщается на сайте aif.ru. Число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года. Это ниже уровня, который был в 2018-м, но выше прошлогоднего уровня.

Большую опасность возможная «твиндемия» представляет для пожилых людей Европы, так как в текущем году циркулирует штамм вируса гриппа H3A, самый опасный для возрастного населения, пишет Life.Ru.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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