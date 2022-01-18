Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Блогеру Билу оставили в силе запрет определенных действий
Общество
В Москве водителей призвали не садиться за руль из-за снегопадов
Общество
Более 23,3 тыс. человек погибло в 2021 году в РФ из-за преступлений
Авто
Продажи Lada в странах ЕС в 2021 году упали на 23%
Общество
Экспертиза не смогла установить яд в деле об отравлении москвичек арбузом
Общество
В МВД сообщили о замедлении в России темпов роста числа киберпреступлений
Мир
Генсек НАТО предложил союзникам и РФ продолжить переговоры по безопасности
Общество
СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в НАО
Общество
Поэта Анатолия Наймана госпитализировали с инсультом
Мир
В Киеве призвали НАТО предоставить гарантии безопасности по примеру Японии
Сюжет:

Эксперт оценил риск развития твиндемии в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

России не грозит твиндемия из-за одновременного распространения коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом во вторник, 18 января, заявил основатель и гендиректор Института Стволовых Клеток Человека, разрабатывающего единую вакцину от гриппа и ковида, Артур Исаев.

По его словам, в настоящее время инфицирование вирусами, которые не связаны c COVID-19, составляет более 50%. У большого числа пациентов наблюдается грипп, но это регулярный сезонный процесс.

«Пока вирусу есть где развиваться, он будет продолжать мутировать»
Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов — об угрозе нового штамма, шестизначных цифрах прироста заболевших и сроках окончания пандемии

«Заболевание обычными типами простуды и гриппа идет волнообразно. Пандемии из-за них периодически возникают. Это не чрезвычайная проблема. Раньше вот такой формулировки для гриппа мы не использовали, если не было случаев повышенной летальности или повышенных осложнений. Все пока идет, не выливаясь в ситуацию, которая была до 2000-го года. Речь не идет о том, что появился свиной или птичий грипп. Речь идет о тех видах гриппа, с которыми встречались часто и от которых надо регулярно прививаться. То есть твиндемии не будет», — цитируете НСН.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило, что этой зимой в Европе может произойти всплеск «твиндемии» — резкий рост заболеваемости COVID-19 и гриппом.

По данным ученых Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), с середины декабря вирусы гриппа стали циркулировать в Европе быстрее, чем ожидалось, сообщается на сайте aif.ru. Число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года. Это ниже уровня, который был в 2018-м, но выше прошлогоднего уровня.

Большую опасность возможная «твиндемия» представляет для пожилых людей Европы, так как в текущем году циркулирует штамм вируса гриппа H3A, самый опасный для возрастного населения, пишет Life.Ru.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022