Ученые предупредили Европу о наступлении двойной эпидемии

Этой зимой в Европе может произойти всплеск «твиндемии» — резкий рост заболеваемости COVID-19 и гриппом. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в Reuters со ссылкой на данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

По данным ученых, с середины декабря вирусы гриппа стали циркулировать в Европе быстрее, чем ожидалось. Число случаев гриппа в европейских отделениях интенсивной терапии достигло пика в 43 случая в последнюю неделю года. Это ниже уровня, который был в 2018-м, но выше уровня в прошлом году.

«Возвращение вируса может стать началом необычно долгого сезона гриппа, который может затянуться до лета», — цитирует Reuters главного эксперта ECDC.

Как отметили в Reuters, в нескольких регионах Франции, включая Париж, уже началась эпидемия гриппа. Другие регионы пока находятся в предэпидемической фазе.

Большую опасность возможная «твиндемия» представляет для пожилых людей Европы, так как в текущем году циркулирует штамм вируса гриппа H3A, самый опасный для возрастного населения, сообщает «Газета. Ru».

14 января в Швеции была обнаружена мутация «Омикрон»-штамма коронавируса. Заболевание зафиксировали в городе Упсала у трех человек. Подвид «Омикрона» получил название BA.2. В издании Upsala Nya Tidning отметили, что мутация также была обнаружена в Дании, Норвегии и индийской Калькутте, где начала широко распространяться.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.