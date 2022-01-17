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В Швеции обнаружили новую мутацию «Омикрон»-штамма

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Новая мутация «Омикрон»-штамма коронавируса была обнаружена в Академической лаборатории в Швеции, в городе Упсала. Об этом сообщает газета Upsala Nya Tidning.

Мутация была зафиксирована 14 января у троих человек. Подвид «Омикрона» получил название BA.2. По словам представителя лаборатории Матса Мартинеля, для того чтобы понять, сможет ли BA.2 конкурировать с предыдущим вариантом, нужно больше сведений.

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При этом он добавил, что в Упсале может быть больше случаев BA.2, поскольку новый подвид требует более глубокого секвенирования. Иными словами, существует вероятность того, что у некоторых больных COVID-19 эта мутация не была выявлена.

Вместе с тем издание отмечает, что мутация также была обнаружена в Дании, Норвегии и в индийской Калькутте, где начала широко распространяться.

Ранее в этот день британский терапевт Нина Аслам рассказала о неожиданном симптоме «Омикрона» — конъюнктивите. По словам специалиста, коронавирус может проникать в организм при помощи клеточных рецепторов, которые имеются в глазах. Они располагаются в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки.

14 января вирусолог член-корреспондент РАН Сергей Нетесов в беседе с «Известиями» указал на то, что Россия стоит на пороге самой мощной волны пандемии за всё время существования COVID-19. 13 января премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оценить готовность медучреждений к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с COVID-19 на фоне распространения «Омикрон»-штамма.

6 ноября 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». По утверждению ученых, этот штамм распространяется быстрее, чем его предшественники.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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