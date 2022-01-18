В NASA сообщили о возможном столкновении астероида с Землей в 2023 году

Астероид 2022 AE1, который обнаружили американские ученые 6 января, может столкнуться с Землей летом 2023 года. Этом 18 января следует из сообщения на сайте Центра изучения объектов, сближающих с Землей (CNEOS), лаборатории NASA.

Обнаружен астероид был в обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона. По словам ученых, он имеет максимальный риск столкновения с Землей из всех других околоземных объектов.

Диаметр астероида составляет 70 м. Он движется со скоростью 19,83 км/с. Объект находится в пределе возможности наблюдения для крупных телескопов.

Пока по 10-балльной туринской шкале астероид получил 1 балл. При 10 баллах столкновение оценивается как неизбежное. Вероятность столкновения ученые оценивают на уровне 1 к 1700.

Ранее в этот день в Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук сообщили о сближении потенциально опасного астероида километрового размера с Землей. Уточняется, что астероид был замечен наблюдателем Сергеем Шмальцем с помощью телескопа ОРИ-22 в Кастельгранде в Италии в ночь на 17 января. Размер астероида оценивается в 1 км.

Астероид 1994 РС1 был назван в честь года своего обнаружения астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг. По данным NASA, космическое тело диаметром порядка 1,1 км пролетит мимо нашей планеты 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.