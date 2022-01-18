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Ученые сообщили о сближении потенциально опасного астероида с Землей

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В Институте прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша Российской академии наук сообщили о сближении потенциально опасного астероида километрового размера с Землей. Соответствующее заявление сделано во вторник, 18 января, в Instagram института.

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«К Земле приближается яркий потенциально опасный астероид 7482 (1994 РС1).
Астероид километрового размера уже наблюдается оптическими средствами мониторинга ИПМ им. М.В. Келдыша РАН», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что астероид был замечен наблюдателем Сергеем Шмальцем с помощью телескопа ОРИ-22 в Кастельгранде в Италии в ночь на 17 января.

Кроме того, сообщается, что фотометрические наблюдения 1994 РС1 позволят выяснить точный период вращения объекта и при первом приближении уточнить форму астероида. Как добавили в институте, астероид с Землей не столкнется.

Астероид 1994 РС1 был назван в честь года своего обнаружения астрономом Робертом Макнотом в обсерватории Сайдинг-Спринг. По данным NASA, космическое тело диаметром порядка 1,1 км пролетит мимо нашей планеты 18 января. Самое близкое расстояние, на которое астероид подберется к Земле, составит порядка 2 млн км, он пролетит со скоростью более 70 тыс. км/ч.

2 января Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России сообщал, что астероид Апофис диаметром 400 м подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников 13 апреля 2029 года.

Позже, 8 января, в «Роскосмосе» заявили о малой вероятности столкновения астероида Апофис с Землей.

Также в компании сообщили о том, что сближение с Землей нового астероида 2021 UL17 должно произойти 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%.

1 января газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида. Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второй — 7482 YD48, в два раза больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.

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