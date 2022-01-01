Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах
К Земле летят два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные NASA.
Так, один из этих астероидов имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второе небесное тело именуется 7482 YD48, оно вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье.
Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Второй должен пройти мимо нашей планеры 18 января. Предполагается, что астероид приблизится к Земле на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что по оценке NASA является «близким подходом» и дает астероиду статус потенциально опасного.
23 ноября заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.
Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.