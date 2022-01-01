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Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах
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Ученые предупредили о двух летящих к Земле потенциально опасных астероидах

The Sun: в январе к Земле приблизятся два потенциально опасных астероида
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К Земле летят два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

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Так, один из этих астероидов имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второе небесное тело именуется 7482 YD48, оно вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье.

Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 миллиона километров. Второй должен пройти мимо нашей планеры 18 января. Предполагается, что астероид приблизится к Земле на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что по оценке NASA является «близким подходом» и дает астероиду статус потенциально опасного.

23 ноября заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

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