Прямой эфир
Наука
В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида
Мир
Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Происшествия
Празднующие Новый год в Крыму запустили фейерверк в балкон соседнего дома
Общество
Гинцбург назвал сроки поступления в оборот назальной вакцины
Общество
Собянин перечислил основные достижения Москвы в 2021 году
Происшествия
Следовавший из Москвы в Челябинск самолет экстренно вернулся в аэропорт
Экономика
В Британии спрогнозировали самый высокий за 26 лет уровень топливной бедности
Политика
Аксенов прокомментировал шествие памяти Бандеры в Киеве
Мир
В США назвали пять самых опасных российских вооружений
Общество
В Москве изменились цены на проезд в общественном транспорте

В МЧС предупредили о подлете к Земле в апреле 2029 года опасного астероида

Опаснейший астероид подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня Космонавтики
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Опасный астероид Апофис подлетит к Земле на расстояние орбит геостационарных спутников весной 2029 года. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Диаметр астероида составляет почти 400 м, а вес — более 30 т.

Согласно прогнозам специалистов ВНИИ ГОЧС, момент максимального приближения Апофиса, названного в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа, произойдет 13 апреля, сразу после Дня космонавтики. При этом его скорость достигнет 7,42 км/с. Отмечается, что энергия, высвободившаяся при столкновении тела c поверхностью Земли, составит 1717 Мт.

«Сила землетрясения в радиусе 10 км от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 м/с», — цитирует экспертов «РИА Новости».

Ранее, 1 января, газета The Sun со ссылкой на данные NASA сообщила, что к Земле летят два потенциально опасных астероида. Один из них имеет название 2013 YD48, его размер сопоставим с Биг-Беном. Второе небесное тело именуется 7482 YD48, оно вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг, говорится в статье. Ожидается, что первый астероид пройдет мимо Земли уже 11 января на расстоянии 5,6 млн км. Второй должен пройти мимо планеты 18 января.

23 ноября заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.

Ранее, в августе, потенциально опасный астероид 2016 AJ193 пролетел мимо Земли на расстоянии 3,4 млн км. Это стало самым близким приближением объекта за несколько десятилетий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021