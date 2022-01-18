Юрист объяснила необходимость проверить семью девятилетней студентки МГУ

Юрист Центра семейного права московского района Тропарево-Никулино Людмила Александрова рассказала, почему следует проверить семью девятилетней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой.

«По моему глубокому убеждению, ребенку наносится глубокая психологическая травма, ребенок лишен детства. И я полагаю, что этой семье необходимо уделить особое внимание и провести проверку», — заявила в беседе с Lenta.Ru во вторник, 18 января.

Юрист отметила, что Алиса Теплякова постоянно бледная и с синяками под глазами, а ее речь заторможена. В этой связи, предположила Александрова, «многие считают, что на ребенка в семье оказывается сильное психологическое давление».

Говоря о вероятности привлечения родителей Алисы к уголовной ответственности по ст. 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетней, специалист объяснила, что решение суда, в частности, будет зависеть от доказательств, среди которых должны быть показания однокурсников, преподавателей и соседей. Также, по ее словам, необходимо провести комплексную психолого-педагогическую экспертизу.

В то же время член Ассоциации юристов России Александра Обрывко выразила мнение, что знак тождественности между действиями родителей и жестоким обращением ставить нельзя, поскольку это «одна из форм воспитания детей». Между тем она также указала на необходимость провести экспертизу для доказательства вреда, наносимого ребенку действиями родителей.

Она добавила, что знак тождественности не смогут поставить и органы опеки, поскольку «психологическое давление, получение образования как форму жестокого обращения, надо еще доказать».

Ранее в этот день ректор университета Виктор Садовничий заявил, что руководство МГУ будет делать все для достойного обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Он подчеркнул, что в случае с Тепляковой руководству вуза следует проявлять крайнюю осторожность и внимание.

14 января в пресс-службе МГУ сообщили, что семья Тепляковой оказывает на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова «беспрецедентное информационное давление».

Отец девятилетней студентки Евгений Тепляков неоднократно становился эпицентром скандалов и выражал недовольство в связи с процессом обучения своей дочери. Так, 11 января мужчина возмутился, что учебное заведение опубликовало данные об успеваемости Алисы. Девочка-вундеркинд успела сдать только два экзамена из четырех. За один из них несовершеннолетняя студентка получила неудовлетворительную оценку.

При этом в пресс-службе вуза отмечали, что девочка систематически пропускает занятия. В конце декабря на психфаке сообщили, что Алиса с 8 сентября без уважительных причин не посетила ни одного очного занятия. Мать Алисы заявила, что студентка пропускала занятия из-за поступавших угроз.

Алиса Теплякова — девятилетняя студентка психологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2021 году девочка, которой на тот момент было 8 лет, сдала ЕГЭ и получила аттестат за 11-й класс. В том же году она поступила в вуз, но не прошла на бюджет.