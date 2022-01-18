Участники рынка объяснили рост популярности недвижимости в Турции у россиян

Основная причина роста спроса на недвижимость в Турции среди россиян — это падение турецкой лиры и курсовая разница. Об этом заявил «Известиям» Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, во вторник, 18 января.

Ранее в этот же день стало известно, что в 2021 году спрос россиян на недвижимость в Турции увеличился на 75% — было приобретено почти 5,4 тыс. квартир и домов. Активнее всего россияне покупали недвижимость в ноябре и декабре — тогда было совершено 1,7 тыс. сделок.

По данным Института статистики Турции, в целом продажи жилья иностранцам в этой стране выросли на 44% — до 59,3 тыс. жилых объектов. Чаще россиян жилье в Турции приобретают граждане Ирана и Ирака.

По словам Шибаева, из-за ослабления курса лиры купить недвижимость на Средиземном море в Турции стало для россиян и других иностранцев в два раза доступнее.

«Учитывая, что Турция — самый популярный курорт среди россиян, иметь собственную недвижимость там дешевле, чем на сопоставимых курортах России», — добавил аналитик.

Ирина Мошева, партнер агентства недвижимости Savills в России, заявила «Известиям», что спрос на турецкую недвижимость растет на протяжении как минимум последних трех лет, и не только у россиян. Однако именно для наших соотечественников это «страна номер один» при выборе направления для покупки недвижимости за рубежом.

По ее словам, на рост спроса влияет пандемия и связанные с ней ограничения. Многие любимые россиянами страны закрыли границы или попасть в них стало очень сложно, посетовала эксперт. Турция же признала российскую вакцину, поэтому граждане России могут без препятствий туда попасть. Соответственно, растет спрос как на инвестиционную недвижимость, так и на lifestyle-сегмент, подчеркнула специалист.

Она также отметила, что в последние пять лет Стамбул и другие крупные города Турции всё больше походят на европейские и привлекают состоятельных людей.

«Это просто феноменально: еще недавно Болгарией и Турцией интересовались покупатели со схожими возможностями и мотивами. Сейчас же Турция ближе к европейским странам, но по-прежнему доступнее», — сказала Мошева.

По ее словам, развитие Стамбула как огромного международного хаба также влияет на рост стоимости квадратного метра. Инвесторов как с территорий стран СНГ, так и с Ближнего Востока привлекает программа получения турецкого гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость стоимостью от $250 тыс. Вклад таких покупок в рост цен в Savills в России оценивают как весьма высокий. Такие покупатели редко ограничиваются минимально необходимым бюджетом — средний размер инвестиций при приобретении недвижимости с иммиграционной целью составляет $450 тыс.

Кроме того, одной из главных причин возросшего спроса является доступность не только недвижимости, но и содержания объектов, доступность затрат на проживание. Например, в Стамбуле, по сравнению с греческими или кипрскими городами, цены ниже, а инфраструктура, качество строительства и окружающей среды сопоставимы.

«Всё это делает Турцию очень интересным и растущим рынком недвижимости, несмотря на волатильность местной валюты. Но из-за падения лиры, конечно, сейчас наиболее выгодный момент для того, чтобы в этот рынок войти», — заключила эксперт.

Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank, заявила «Известиям», что интерес к недвижимости в Турции наблюдался и до падения лиры в том числе в связи с доступными ценами. По ее словам, объекты в этой стране можно купить по цене от $30 тыс. в таких местах, как Анталия, куда россияне любят ездить отдыхать и покупают квартиру на море.

Если говорить про премиальный сегмент, то цены на него начинаются с $200–250 тыс. Однако некоторые клиенты Knight Fran отказались от покупки в этом сегменте в связи с тем, что курс турецкой лиры начал падать, а некоторые, наоборот, воспользовались падением валюты и приобретали у застройщиков, экспонирующих недвижимость в лирах. Покупка недвижимости в этой стране происходит в основном за собственные средства клиентов, при этом клиенты зачастую пользуются предоставляемой девелоперами рассрочкой, добавила региональный директор.

В ноябре 2021 года Шалаева рассказала «Известиям», в каких странах выгоднее купить недвижимость россиянам, имеющим небольшой бюджет.

Располагающим бюджетом в районе €250 тыс. она посоветовала рассмотреть недвижимость в Греции (Афины), Португалии (Лиссабон, Алгарве), а также в южных небольших курортах, например, Алентежу, где есть винодельни, исторические памятники и отдыхает в том числе местное население и испанцы.

Шалаева сообщила, что стоимость популярной у россиян недвижимости в турецком Стамбуле начинается от $250 тыс. Спрос на покупку в этом городе обусловлен наличием там популярных образовательных учреждений и медицинского туризма.

В начале декабря агентство Bloomberg сообщало, что годовая инфляция в Турции в ноябре достигла 21,3% против 19,9% в октябре. Аналитики ожидали роста инфляции до 20,7%. При этом 16 декабря Центробанк Турции решил снизить ключевую ставку с 15% до 14%. После этого в Стамбуле и Анкаре прошли очередные митинги профсоюзов против экономической политики властей.

Как заявляла «Известиям» Наталья Ульченко, доктор экономических наук, завкафедрой экономики и экономической географии стран Азии и Африки Института стран Азии и Африки (ИСАА МГУ), курс турецкой лиры будет зависеть от того, насколько рискованной и неожиданной будет оставаться внешняя политика этой страны.