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Россиянам дали рекомендации по покупке недвижимости за рубежом

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Россиянам, желающим приобрести недвижимость за рубежом, но имеющим небольшой бюджет, выгоднее покупать жилье в определенных странах. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказала «Известиям» директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева.

Так, имея бюджет в районе €250 тыс., выгоднее будет приобрести недвижимость в Греции (Афины), Португалии (Лиссабон, Алгарве), а также в южных небольших курортах, например, Алентежу, где есть винодельни, исторические памятники и отдыхает в том числе местное население и испанцы, рассказала эксперт.

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«Процентов 80 берут недвижимость с целью инвестиций, 20% — планируют на ПМЖ с семьей либо какой-то бизнес вести параллельно», — сказала Шалаева.

Также, по словам эксперта, у россиян популярна недвижимость в турецком Стамбуле, цена которой начинается от $250 тыс. Спрос на покупку в этом городе обусловлен наличием там популярных образовательных учреждений и медицинского туризма.

Недвижимость в других европейских локациях, например в Испании, стоит уже от €500 тыс., Кипр — от €300 тыс.

Кроме того, специалист рассказала, что есть еще более бюджетный сегмент недвижимости за границей, но Knight Frank им не занимается, — это Болгария, цены в которой до €100 тыс. При этом она подчеркнула, что рынок в этой стране перенасыщен, многие россияне скупили там недорогие квартиры, и теперь трудно получить доход от такого жилья.

26 июня партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Ирина Мошева рассказала «Известиям», что россияне в январе–мае 2021 года интересовались зарубежной недвижимостью в основном с инвестиционными и иммиграционными целями.

Проанализировав запросы россиян, в агентстве отметили большой интерес к средиземноморским странам. В бюджетном сегменте популярностью пользуются Турция и Болгария, в среднем — Черногория, Португалия, Испания и Кипр, а в более дорогом — Италия и Франция.

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