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Канада перебросила часть спецназа на Украину для сдерживания России

Global News: Канада перебросила часть спецназа на Украину для сдерживания России
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Канада перебросила часть спецназа на Украину на фоне усиления напряженности в отношениях России и Запада. Об этом во вторник, 18 января, сообщил телеканал Global News со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что решение о развертывании военных сил Канады на украинской территории было принято в связи с «зашедшими в тупик» дипломатическими переговорами о предотвращении возможного вооруженного конфликта на Украине, а также с тем, что на российско-украинской границе находятся «около 100 тыс. военнослужащих России».

Также источники Global News сообщили, что еще одной задачей спецназа является помощь в разработке плана эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.

Канадские вооруженные силы проводят обучение, а также передают «инструкторский и лидерский опыт» украинским коллегам с 2020 года.

Ранее, 16 января, правительство Канады на своем сайте выпустило рекомендации гражданам не ездить на Украину без особой необходимости в связи с «продолжающейся российской агрессией и сосредоточением военных сил в стране и вокруг нее».

В декабре в интервью канадскому изданию The Globe and Mail глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну 500 военных инструкторов из Канады. Он отмечал, что Киев нуждается в современном вооружении, в связи с чем США и Великобритания должны предоставить ему поддержку в «противостоянии с Россией».

Данные о якобы планах вторжения РФ на Украину появились в последние недели и в ряде западных СМИ. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Позже, 10 января, делегации России и США встретились в Женеве для обсуждения предложенных Москвой гарантий безопасности, а 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО.

Проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы МИД РФ 17 декабря. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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