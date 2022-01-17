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Канада посоветовала гражданам не ездить без необходимости на Украину

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Власти Канады в воскресенье, 16 января, выпустили рекомендации, в которых советовали гражданам не ездить на Украину без особой необходимости. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

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«Избегайте не вызванных необходимостью поездок на Украину из-за продолжающейся российской агрессии и сосредоточения военных сил в и вокруг страны», — говорится в сообщении.

Ранее, 20 декабря, Госдепартамент США рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину из-за пандемии COVID-19, а также из-за якобы «возросших угроз со стороны России». В американском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что в Крыму и Донбассе, которые, по мнению американских властей, являются украинской территорией, «наблюдается повышенный риск».

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия может напасть на Украину между серединой января и серединой февраля. По ее словам, Москва перед «вторжением» предпримет информационные операции против Украины, обвиняя Киев в подготовке атак на Донбасс.

10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину «нет и быть не может». Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

Москва неоднократно отвергала подобные данные о якобы планируемом вторжении. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

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