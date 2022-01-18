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Производители сладостей сообщили о подорожании продукции

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Производители сладостей сообщили о подорожании продукции. Речь о крупнейших компаниях рынка: Mondelez, Ferrero, «Объединенные кондитеры», «Хлебпром». Компания «Славянка» также намерена пересмотреть стоимость продукции, но с 17 января, добавили в торговой сети. В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения. В «Утконосе онлайн» «Известиям» подтвердили, что столкнулись с аналогичными письмами поставщиков. Пока торговые сети рассматривают предложения кондитеров.

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Как уточнили в «Верном», Mondelez планирует повысить цены на бисквиты и печенье до 19%, на шоколад — до 9%, на жевательную резинку и леденцы — до 6%. В списках больше 60 товаров: жвачки Dirol, конфеты Halls, вафли, шоколад Milka и Alpen Gold, печенье «Барни», крекеры «Тук», печенье «Юбилейное», Oreo и др. Поставщик традиционно повышает цены раз в год и сообщает, что это подорожание — вынужденная мера, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне, добавили в торговой сети. Там же сообщили, что компания Ferrero готова повысить цены в среднем на 6% на популярные бренды — на конфеты Ferrero и Raffaello, товары под брендом Kinder, пасту Nutella, всего в списке больше 130 позиций.

«Объединенные кондитеры» также уведомили о повышении закупочных цен до 18%, рассказали в «Верном». Как уточнил представитель сети, производитель планирует увеличить их на вафельные торты, пряники, халву, вафли, зефир, весовые конфеты, шоколад, в списке почти 100 позиций. «Хлебпром» намерен повысить цены до 23% на торты и пирожные, сообщили в ритейлре. Там добавили, что компания «Славянка» заявила об увеличении ценника на вафли и конфеты, всего 60 позиций, — максимум на 18%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дошли до кондитеров: производители сладостей сообщили о подорожании продукции

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